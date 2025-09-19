Comienza la retirada de más de 10 toneladas de peces invasores del embalse de Bellús

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya ha puesto fecha para comenzar a atajar el grave problema asociado a la excesiva fauna piscícola de origen exótico que habita el embalse de Bellús.

A partir del próximo martes 23 de septiembre, el organismo de cuenca ha programado una serie de jornadas de despesque en el enclave con el objetivo de capturar y retirar un mínimo de 10 toneladas de peces invasores que contribuyen a la degradación del pantano, cuyo estado trófico suele arrojar valores alterados por la alta concentración de nutrientes fosfatos y/o nitratos. La operación, que cuenta con un presupuesto de 217.000 euros, se desplegará mediante la utilización de redes y de un método de pesca en barca que emplea corrientes eléctricas para atrapar a los ejemplares.

Durante los últimos meses, la CHJ ha estado trabajando en la planificación y diseño del programa de extracción, así como en el transporte de los peces a un vertedero autorizado. Las tareas de retirada y evacuación de los mismos deberán combinarse para evitar que se acumule la fauna eliminada en el entorno del embalse. También se llevará a cabo un marcaje de peces, en caso de considerarse conveniente. El organismo ya tiene decididos los lugares, tiempos y técnicas de pesca, así como las especies objetivo y ha hecho un acopio de los medios, aparejos y artes de pesca que se necesitan para desarrollar la actuación.

Dos embarcaciones durante las tareas preliminares de despesque que se desplegaron en julio en el embalse. / CHJ

En realidad, los primeros trabajos de extracción de biomasa ya se efectuaron a principios de julio. Esa intervención preliminar permitió identificar los puntos idóneos para la pesca y determinar las mejores técnicas para las capturas. Después de unos días, la CHJ decidió posponer los despesques hasta finales de septiembre por recomendación de los expertos, con el punto de mira puesto en aumentar los rendimientos de pesca aprovechando que el nivel de agua acumulada en el embalse es menor.

Durante esas primeras jornadas de extracción se detectó una gran presencia de especies exóticas invasoras en el pantano de Bellús, como el black bass, el carpín, la carpa dorada o los alburnos. También se identificaron barbos, como especie autóctona. Hace unos años, un estudio determinó la existencia de una concentración total de 45 toneladas de peces exóticos en el paraje. Una cifra a todas luces desmesurada.

Proyecto piloto

La actuación en Bellús es el punto de partida de un proyecto piloto impulsado por la CHJ en 2024 para mejorar el grado de eutrofia en los embalses de la Demarcación del Júcar mediante la extracción de masa piscícola, a partir de la experiencia de una empresa española en coordinación con un centro de investigación de la República Checa. La operación se enmarca dentro de una batería de inversiones activadas por el organismo de cuenca para revitalizar el potencial ecológico y el estado químico del embalse de la Val d'Albaida, cuyos análisis químicos y biológicos suelen ser negativos. El deterioro de las aguas y los olores que desprenden son motivo de quejas habituales en los municipios que rodean al pantano.

Trabajos de captura de peces invasores en Bellús. / CHJ

El objetivo de esta experiencia piloto pasa por comprobar si el despesque selectivo de las especies exóticas invasoras se traduce en una mejoría en la calidad de las aguas del embalse de Bellús. Para ello, se llevará a cabo un seguimiento exhaustivo del estado trófico antes, durante y después de los trabajos. En ese sentido, se hará uso de la plataforma limnológica instalada en 2023 en el enclave, que ofrece datos, en tiempo real, del estado de la calidad de sus aguas (midiendo los niveles de oxigeno, pH, conductividad, clorofila y ficocianinas).

Desde el Área de Calidad de las Aguas de la Comisaría de Aguas de la CHJ subrayan que la técnica del despesque como herramienta de mejora biológica ya ha sido utilizada y testada en diferentes partes de Europa y del resto del mundo, con resultados "muy positivos".