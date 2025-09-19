La diputación lleva a l'Olleria la formación de alta calidad para empresas

Después del éxito de las ediciones anteriores, llega a L'Olleria Formworking 2025, un encuentro empresarial diseñado para potenciar la formación en liderazgo y gestión, fomentar el networking y generar nuevas sinergias en el tejido económico de la comarca.

La Diputación de València, junto con el Ayuntamiento de L'Olleria a y Fepeval, lanza esta iniciativa estratégica para estrechar la colaboración entre los ayuntamientos y el tejido empresarial local y comarcal. Con este proyecto, se refuerza el compromiso institucional con el desarrollo económico de las comarcas valencianas, ofreciendo a administraciones y empresas el apoyo necesario para generar oportunidades de negocio y riqueza sostenible.

En su edición de este año, la iniciativa propone un programa formativo innovador centrado en Habilidades Directivas, con un enfoque práctico en Negociación y Estrategia, diseñado para potenciar el liderazgo y la capacidad de toma de decisiones de los participantes. Una oportunidad única para conectar, aprender y crecer en un entorno colaborativo que impulsa el desarrollo económico local.

El acontecimiento se celebrará en dos jornadas por la mañana, los días lunes 22 de septiembre y jueves 2 de octubre, en horario de 8.30 a 13.30 horas, con un total de 8 horas de formación práctica. Las sesiones estarán a cargo de dos reconocidas figuras del ámbito empresarial y de la comunicación: Reme Egea y Eduardo Rosser, quienes compartirán herramientas y dinámicas para mejorar la gestión y dirección de organizaciones.

Reme Egea, impartirá la formación autoliderazgo. Aprendiendo conocimientos y habilidades clave para un liderazgo efectivo y aplicando herramientas y recursos para potenciar el rendimiento diario de todo el equipo Eduardo Rosser impartirá la formación de negociación: Profesionalizar la manera de negociar ante cualquier situación, a través de una metodología clara, para conseguir los resultados esperados.

Formworking 2025 ofrece un formato innovador que combina:

• Formación + Networking + Sinergias.

• Formación interactiva en competencias clave para la dirección y el liderazgo empresarial.

• Desayuno networking con dinámicas diseñadas para favorecer la conexión entre participantes.

• Actividades colaborativas para impulsar alianzas estratégicas entre empresas e instituciones.

El ámbito es comarcal, por lo cual pueden participar empresas de toda la comarca. El aforo es limitado y las plazas se asignan por rigurosa orden de inscripción. Además, se han habilitado paquetes especiales para empresas, con descuentos en la participación de varias personas de una misma entidad.

En el encuentro colaboran Caixa Ontinyent, Grupo Motor Pacífico y RS Energía.