El IGN detecta un terremoto a las 6:49 de la mañana con epicentro en la Font de la Figuera

La tierra ha temblado esta mañana -de forma leve- en la localidad de la Font de la Figuera. Así, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha confirmado la detección de un pequeño terremoto en el municipio de la comarca de la Costera a las 6:49 horas de la mañana. A su vez, desde el organismo oficial apuntan que el pequeño movimiento sísmico ha alcanzado un nivel de dos grados en la escala Richter y se ha localizado a cuatro metros de profundidad.

Según confirman los expertos, los movimientos sísmicos de intensidad similar al identificado en la Font de la Figuera -de dos grados en la escala Richter- generalmente no son perceptibles para la población, lo que unido a que se haya situado a cuatro metros de profundidad ocasiona que lo más normal es que los vecinos y residentes en el municipio no hayan notado nada.

La sucesión de pequeños terremotos en la geografía valenciana viene siendo habitual durante los últimos tiempos. Uno de los últimos tuvo lugar hace cuatro días en la comarca de la Canal de Navarrés, concretamente en el pueblo de Quesa. El pequeño movimiento sísmico fue detectado el pasado lunes por el IGN y en este caso alcanzó una intensidad de 1,5 grados en la escala Richter.