"Imagen y Sonido" cierra en Xàtiva tras 40 años reinventándose

Es un goteo constante, que escenifica un cambio de paradigma en el estrato comercial de las ciudades. El cierre de negocios de toda la vida, que bajan la persiana tras décadas operando, reconfiguran los hábitos de consumo de los vecinos. Cada vez quedan menos carnicerías, panaderías o ultramarinos «de barrio». También pasa, como ocurre en este caso, con aquellos establecimientos más especializados. Así, en Xàtiva ha bajado la persiana la «Multitienda Imagen y Sonido», operativa en la capital de la Costera desde abril de 1986.

Emplazada en la calle Dos Molins -una de las arterias comerciales de la localidad-, el local se ha ido reconvirtiendo durante sus casi cuatro décadas de vida.

José María Crespo ha estado al frente del negocio desde sus inicios. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó los pormenores de la decisión: «Todo comenzó con mi padre, Pepe Crespo, y madre, Celia Badía. Ellos lo iniciaron todo. Tenían un establecimiento en Canals. Era un videoclub y también vendíamos ‘gama marrón’, equipos de vídeo, televisión y música. Decidimos ampliar y abrimos otro en Xàtiva. Yo me vine aquí. Todo comenzó como un videoclub también. Han sido muchos años, con horarios muy largos, con muchas horas. Me ha salido la oportunidad de cambiar y desde inicios de septiembre ha cambiado la gerencia. Ahora, quiero descansar».

Actualmente, las dependencias -que en los últimos años han funcionado como un variado negocio con clientela asentada- están siendo utilizadas como un almacén. Lo que sí permanece igual son las máquinas de vending ubicadas en una estancia contigua.

Reinventar un negocio

«Aquí hemos vivido historias de todo tipo. Hemos sufrido crisis generales y del sector. Recuerdo, por ejemplo, como la piratería nos afectó mucho a los videoclubs. Como comercio siempre nos hemos reinventado, últimamente también hemos tenido paquetería o chucherías, por ejemplo. Hablo de un trabajo de muchos días, que agotaba mucho física y psíquicamente. En los años más potentes, aquí tuvimos dos o tres empleados más la gente de la familia, ya que mis hermanos también vinieron y trabajaron aquí», expuso el responsable del negocio.

«Aguantamos lo posible el videoclub por un tema de nostalgia. Sin embargo, la piratería, internet y el streaming lo cambiaron todo. En Xàtiva hubo varios operativos y todos cerraron», expuso el responsable de «Imagen y Sonido».

«Ha sido un negocio de toda una vida. Sin embargo, no ha habido continuidad en mi familia. Nadie ha querido coger el testigo. Los jóvenes de hoy en día tienen otras prioridades a la hora de pensar en el trabajo», prosiguió.

Durante la mañana de ayer, algunos transeúntes preguntaron a José María Crespo las razones del cierre. La contestación fue común:«Ahora, viviré mejor».

«Los nuevos responsables se están adaptando. Yo creo que había suficiente clientela y negocio para poder seguir. No he colgado ni cartel de ‘se traspasa’. La idea era aguantar hasta abrir de 2026 para cumplir cuarenta años, pero ha surgido una oportunidad y la he aceptado. Se dio la circunstancia y me he adaptado. El local no era mío, estábamos alquilados. Ahora, he adoptado un descanso. La gente nos conocía, han sido muchos años. Muchos nos han preguntado», detalló Crespo.

«Imagen y Sonido» ha operado en la capital de la Costera durante casi cuatro décadas. Muchas anécdotas han sucedido entre sus paredes. Ahora, la aventura ya ha finalizado. Cada vez quedan menos negocios de este tipo en las ciudades. Todo evoluciona.