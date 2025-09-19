Nostrum Madre Camerata retoma la programación cultural de otoño en Ontinyent

Ontinyent retomará este domingo su programación cultural de otoño con el concierto “Solo NMC” de Nostrum Madre Camerata, que tendrá lugar en el Teatro Echegaray a partir de las 19:00 horas. Se trata de una actuación que reunirá solistas de talla internacional, y que contará con la participación del violoncelista *ontinyentí Guillermo Úbeda. El programa incluye piezas de grandes compositores como Gade, Sarasate, Ravel, Piazzolla, Bartók, Weill, Massenet, Saint-Saëns y Casals, adaptadas con arreglos propios e interpretadas con el sello de Nostrum Madre Camerata. También se contará con las voces de Marina Cuesta i Blanca Ruiz.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que “es un orgullo para Ontinyent poder retomar la temporada con una propuesta tan singular y de tanta calidad como la de Nostrum Madre Camerata, que une excelencia musical, emoción e innovación”. Borrell añadía que “la programación de otoño que hemos preparado quiere continuar consolidando Ontinyent como ciudad de atracción cultural, con espectáculos pensados para todos los públicos y con una oferta diversa y enriquecedora”.

Las entradas para el concierto tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse a través de la web de Caixa Ontinyent o en la taquilla del Teatro Echegaray una hora antes del inicio del espectáculo. La programación de otoño continuará el viernes 27 de septiembre con la presentación del disco de 3+1 Cuarteto Saxo en la Sala Gomis, formación que cuenta con el músico ontinyentí David Castelló.