Así es la nueva residencia de la Beneficiència de Ontinyent tras la inversión de 8 millones

La jornada de puertas abiertas de la nueva residencia de la Beneficència en Ontinyent se ha cerrado este viernes con la afluencia de más de mil visitantes. La infraestructura, que se pondrá previsiblemente en marcha entre finales de año y principios de 2026 -a falta de la tramitación de los permisos oportunos- supone un cambio sustancial en la atención y la comodidad de los usuarios: "es más luminosa, más integrada en el barrio y con más del doble de capacidad”, resume el alcalde de la ciudad y presidente de la Fundació Sant Hospital de la Beneficència, Jorge Rodríguez.

El alcalde explica que el proyecto se ha concebido para que los y las residentes dispongan de espacios amplios, abiertos y llenos de luz natural, así como de una ubicación plenamente integrada en el tejido urbano, con acceso al Centro Cívico del Llombo, la plaza del Mercat y los parques del entorno. Además, el nuevo centro pasará de las 40 plazas actuales a 97 plazas acreditadas, lo cual “no solo permitirá atender mejor una necesidad urgente de atención a personas mayores en Ontinyent y en la Comunitat Valenciana, sino que también generará nuevos puestos de trabajo y, sobre todo, bienestar”.

Puertas abiertas de la residencia de la Beneficiència de Ontinyent, este viernes. / Perales Iborra

El Ayuntamiento de Ontinyent está tramitando ya la licencia ambiental para la nueva residencia, el paso previo para solicitar la acreditación a la Conselleria de Servicios Sociales "para concertar el máximo número posible de plazas”, según el alcalde, que ha agradecido la implicación de la ciudadanía y ha remarcado que el trabajo del Patronato, de los diferentes agentes sociales y la aportación económica del Ayuntamiento de Ontinyent, la Diputación de València y la Generalitat Valenciana han sido imprescindibles para hacer realidad este proyecto.

8 millones de inversión

La vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, ha puesto también en valor el esfuerzo compartido que ha hecho posible el nuevo edificio. Enguix ha recordado que el proyecto, con una inversión global de cerca de 8 millones de euros, “ha sido posible gracias a la implicación de muchas personas e instituciones como el Patronato, Caixa Popular y las administraciones públicas, entre ellas la Diputación de València que ha aportado 1’5 del total de los 8 millones de euros que ha costado la residencia, 800.000 euros del Ayuntamiento de Ontinyent y 700.000 euros de la Generalitat”. En palabras de Natàlia Enguix, “Ontinyent y la Vall d'Albaida necesitaban una residencia cómoda, adaptada a las necesidades de las personas mayores y situada en un punto céntrico y accesible de la ciudad, y hoy podemos decir que este recurso es ya una realidad al servicio de la ciudadanía”, señalaba.

En cuanto a la regidora de Sanidad, Paula Soler, resalta la buena acogida ciudadana de la jornada, que ha permitido a centenares de vecinos y vecinas recorrer las instalaciones. “La gente está muy contenta de ver cómo será la nueva Beneficencia. Las personas han comprobado que es un centro de calidad, con habitaciones modernas, cuartos de estar propios en cada planta y espacios que garantizan convivencias más reducidas y próximas. Sabemos que las trabajadoras y trabajadores ya cuidaban los residentes como si fueran familia, pero ahora tendrán un mejor espacio para continuar haciéndolo”, apuntaba Soler.