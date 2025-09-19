El Olímpic se estrena en la Murta frente al Carcaixent

El CD Olímpic afrontará este domingo (18 horas) su estreno en La Murta ante el Carcaixent, tras el 1-1 en Benigànim de la primera jornada. Será el primero de los dos partidos seguidos que va a jugar el equipo de Xàtiva en su campo, ya que en la próxima jornada recibirá al Xàbia. El Olímpic llega a la cita con una semana de trabajo que ha incluido sesión sabatina: el entrenador, José Manuel Rueda, ha explicado que “en los primeros meses he puesto entrenamiento sábado por la mañana porque creo que nos puede venir muy bien”.

En el capítulo físico, el técnico ha confirmado dos jugadores con molestias: “Está Raúl fuera con unas molestias, Francesc también con una molestia en la rodilla y por lo demás ahora mismo estamos todos completos”. Sobre Sergio García, que se retiró con molestias en primer tiempo ante el Benigàmim, Rueda ha precisado que completó la sesión del jueves y que “ahora mismo está disponible para el domingo”.

Respecto al rival, Rueda ha subrayado que será un derbi exigente: “Sí, al final sabemos que es otro derbi. Yo creo que cada vez que viene aquí el Carcaixent nos lo pone muy difícil”. En su análisis del plan de partido, ha advertido: “Es muy peligroso porque al final prácticamente te dejan balón, balón, balón y aprovechan todos los fallos que puedas cometer para hacerte el mayor daño posible”, y ha pedido un Olímpic paciente y eficaz: “Creo que va a ser un partido de tener mucha paciencia, de estar preparado para cualquier momento que ocurra ese fallo y, sobre todo, de estar acertado de cara al gol”.

El entrenador también ha recordado la inercia competitiva del rival: “ya el primer partido le gana a un todopoderoso Torrevieja con 1-0, portería 0 y prácticamente el partido controlado”. Con todo, el objetivo es inequívoco: ha fijado como meta “intentar conseguir los tres puntos y ya está”.

De cara al estreno en casa, Rueda ha llamado a la grada de La Murta: “Al final yo creo que el aficionado del Olímpic es muy importante para nosotros” y “vuelvo otra vez a insistir en que vengan ya a partir de este domingo”. Un triunfo permitiría convertir el empate inicial en un impulso en la tabla y reforzar el arranque liguero ante un adversario que, según el técnico, ha demostrado solidez y pragmatismo. El club de Xàtiva también espera que sean más los aficionados que se animen a ser socios. Ayer el número oficial era de 185, por debajo de la cifra, a estas alturas, de la pasada temporada (250).

L'Olleria y Benigànim

L'Olleria también se estrena en casa, recibiendo este sábado a las 19:30 horas al CDUD Calpe. Tras el empate cosechado en el campo del CFI Alicante (2-2), los de la Vall d'Albaida buscan el primer triunfo de la temporada que los mantenga en las primeras posiciones (ahora es séptimo) en la tabla clasificatoria. El Benigànim, un puesto por debajo de l'Olleria y uno por arriba del Olímpic, afronta la primera salida fuera de casa, visitando al CDF Jávea. El partido está programado para este domingo a las 18 horas.