Me van a permitir que compare a José Manuel Rueda con Xabi Alonso. No se asusten. No sé de fútbol lo suficiente para hacer un sencillo y mal análisis de ambos técnicos, y no lo pretendo hacer, pero, me ha llamado la atención un hecho que relaciona a ambos. Les cuento.

Tras leer el acta del partido en Benigànim me di cuenta de la no convocatoria a Lucho. No pregunté por él en la previa, supuse que sería por molestias físicas, pues ya había estado ausente ante el Manises. Pequé de mal profesional porque no lo comprobé. Lo dejé así. Mi sorpresa ha sido que en una conversación informal días después con Rueda le pregunto cómo estaba Lucho y su respuesta fue que bien y que no sabía el motivo de mi pregunta. Se lo expliqué y me contestó: por decisión técnica.

Me ha pillado por sorpresa. No le doy más importancia. Lucho va a aportar mucho al Olímpic de nuevo (si me permiten una maldad, más que Vinícius al Madrid, por eso la comparación), pero es un detalle que me ayuda a conocer mejor al entrenador Rueda, a conocer su libro de estilo, un poco más de su filosofía, de su método de trabajo.

Creo que se ha ganado que en las crónicas escriba lo de “el Olímpic de Rueda”, como muchos entrenadores se ganan. Me alegra el que me queden cosas por saber o conocer.

Y ahora espero que sume sus tres primeros puntos como local este domingo en la Murta ante el Carcaixent. ¡Quiero saber más del Olímpic, del entrenador, de la plantilla! Y espero que ustedes también…