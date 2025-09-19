El PP contra Ens Uneix: "Lo peor de la política local lo vemos con estas respuestas fuera de tono"

El portavoz del Partido Popular en Ontinyent, Rafa Soriano, ha respondido a las declaraciones realizadas por la concejal de Medio Ambiente, Sayo Gandia, tras las críticas a la gestión municipal del Pou Clar. “No voy a permitir que se ponga en duda nuestro trabajo ni nuestra honestidad. Las fotos que hemos publicado desde el Partido Popular las hice yo mismo ”, ha afirmado Soriano, desmintiendo que no haya visitado el paraje. “En su afán por descalificarme personalmente ha hecho afirmaciones que son falsas. A pesar de lo que diga la señora Gandia, los concejales del Partido Popular pisamos la calle, hacemos uso de los parques, visitamos el Pou Clar y detectamos los problemas por nosotros mismos. Quien parece no conocer la realidad es ella, que debería saber en qué estado se encuentra y no presumir de un mantenimiento que, a todas luces, es mejorable”, ha añadido.

Soriano ha recordado que el 25 de julio de 2024 ya llevó al pleno una petición para prevenir los peligrosos saltos desde las peñas del Pou Clar, tras el grave accidente sufrido por una bañista. “Propusimos instalar carteles que advirtieran del riesgo de subir y lanzarse desde las zonas más altas. La concejala Gandia respondió entonces que poner carteles sería ‘admitir el baño’. Sinceramente, ¿podemos ser sensatos? ¿Qué cree que hace la gente allí?. No tiene sentido que no exista ninguna señal de advertencia y que se escuden en argumentos absurdos. En cambio, sí hay carteles advirtiendo o prohibiendo otras actividades en el entorno, ¿por qué este caso de riesgo por saltos no se incluye? Esta pasividad es injustificable”, ha manifestado.

Sobre las barandillas rotas, el portavoz popular ha señalado que "el problema no es la falta de presupuesto, sino la falta de ejecución": “Claro que sabemos que existe una partida en el presupuesto, pero este gobierno ha presupuestado muchas obras que nunca ha llegado a hacer. A estas alturas del año, todavía no se ha iniciado la licitación para la instalación de nuevas barandillas, y ya sabemos que no estará terminada durante el 2025. ¿A qué esperan? Y mientras tanto, ¿van a dejar las barandillas rotas y sin reparar, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios?”.

Además, Soriano ha puesto en valor el trabajo de los operarios del departamento de Serveis Municipals, “las brigadas que se hacen cargo de reparaciones y mantenimiento no cuentan con suficiente personal ni medios para atender todas las necesidades de Ontinyent”. En este sentido, ha aprovechado para pedir “un refuerzo de esta parte de la plantilla municipal, que realiza funciones multiusos esenciales para el día a día de la ciudad y que muchas veces no dan abasto por pura falta de recursos humanos y materiales”.

Respecto al sistema de reservas online vigente en verano, Soriano ha insistido en la crítica de que no se contemple ningún tipo de preferencia para los vecinos de Ontinyent: “No puede ser que los ontinyentins y ontinyentines se queden fuera de acceder a este paraje natural que mantenemos con nuestros impuestos. Que se busque una solución legal para priorizar el acceso de nuestros vecinos. Lo que pasa ahora, que muchos descartan ir porque saben que probablemente no podrán acceder, no es normal ni justo”. Ha recordado además que la propuesta aprobada en Ontinyent Participa se limitaba a crear un sistema de reserva previa y gratuita para controlar el aforo y evitar la masificación, pero “en ningún momento se consultó a la ciudadanía si querían que se reservara un número de plazas diario para los vecinos de Ontinyent”.

Soriano ha lamentado que "una vez más, el gobierno local responda a las críticas con ataques personales en lugar de con soluciones". “El gobierno de Ens Uneix está demasiado acostumbrado a responder nuestras propuestas con descalificaciones. Esta actitud viene produciéndose desde hace demasiado tiempo. Lo peor de la política local lo vemos con estas respuestas fuera de tono. Nosotros criticamos para mejorar nuestro municipio, no para entrar en disputas personales. Que no esperen que callemos cuando vemos problemas que necesitan soluciones”, ha concluido Soriano.