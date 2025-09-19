Vaivén
PP de Ontinyent y Ens Uneix "sellan" la paz en la Beneficiencia
La concejal de Medio Ambiente, Sayo Gandia, y el portavoz popular Rafa Soriano posan para una foto en una jornada de puertas abiertas
La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ontiyent, Sayo Gandia, y el portavoz del Partido Popular en la capital de la Vall d'Albaida, Rafa Soriano, han posado juntos esta mañana para una foto en la jornada de puertas abiertas que ha acogido el centro de la Beneficiencia en Ontinyent. Ambos políticos han protagonizado en los últimos días un intenso cruce de declaraciones, con la gestión municipal del paraje natural del Pou Clar de fondo. Soriano criticó primero las políticas desarrolladas por el Ayuntamiento, apuntando a deficiencias y fallos de gestión. Entonces, Gandia le acusó de no haber pisado el paraje en todo verano y defendió el trabajo realizado. El portavoz popular rechazó tales palabras, declarando que "lo peor de la política local lo vemos con estas respuestas fuera de tono".
Al final, parece que la sangre no ha llegado al río. Y hoy ambos representantes políticos han posado juntos para una foto. Desde principio de legislatura, PP y Ens Uneix han compartido un gran entendimiento en terreno político. De hecho, Vicent Mompó gobierna la diputación con Natàlia Enguix como vicepresidenta. No suele ser habitual este cruce de declaraciones en el estrato político de la capital de la Vall d'Albaida entre ambos partidos.
