El PSPV de l'Alcúdia de Crespins instala un buzón en su Casa del Pueblo para escuchar a la ciudadanía

El PSPV de l’Alcúdia de Crespins ha instalado un buzón ciudadano en su Casa del Pueblo, situada en la calle Cor de Jesús número 5 del municipio. Como ha expresado el portavoz socialista, Roberto Granero, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, este buzón pretende dar un paso más en su estrategia para mejorar su comunicación con la ciudadanía”. Una estrategia que empezó este mes de julio con la publicación regular de vídeos explicativos y contenidos en sus redes sociales, a través de los cuales los socialistas han trasladado su actividad, sus propuestas y han llevado a cabo, afirman, “la oposición constructiva que se merece el pueblo”.

En palabras de Granero, “las denuncias ciudadanas que hemos visto en las últimas semanas ponen de manifiesto que el gobierno del alcalde, Javier Sicluna, no es capaz de escuchar el sentir popular de la ciudadanía de l’Alcúdia de Crespins”. Ante esta situación, en la que muchos vecinos “no se sienten escuchados por el gobierno municipal”, el equipo socialista municipal ha decidido instalar su buzón ciudadano en la puerta de su sede, con el objeto de que los vecinos que lo deseen puedan “dejar sus propuestas y sus reivindicaciones siempre que quieran”.

Para los socialistas, es obvio que “la ciudadanía alcudiana tiene mucho que decir y muchas ideas que aportar”, y es por ello por lo que intentarán “facilitar los canales de comunicación con la ciudadanía que sean posibles”. Al tiempo, el portavoz Roberto Granero ha animado a los vecinos y vecinas a hacer suyo el nuevo buzón para expresar “sus ideas, propuestas y reivindicaciones” cuando lo deseen, también de manera anónima en el caso de que así lo consideren los vecinos. La única condición, ha expresado Granero, “es que estas peticiones sean respetuosas”, para que “quien acabe ganando con todo esto sea l’Alcúdia de Crespins”.

Por último, los socialistas han planteado que van a continuar trabajando en esta línea durante el nuevo curso político, “poniendo a la ciudadanía por encima de cuestiones partidistas” y empezando a engrasar la maquinaria para llegar a las elecciones municipales del 2027 con un proyecto de pueblo “alternativo y ganador, que acabe con la parálisis y que conduzca", en palabras de Roberto Granero, “a una Alcúdia de Crespins más justa, más verde y con muchas más oportunidades”. Por lo pronto, "es hora de escuchar a una ciudadanía, que tiene mucho que decir y que aportar a este proyecto”.