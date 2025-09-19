Robando patrimonio y creciendo ilusiones

No me extraña absolutamente nada que hayan robado un panel cerámico del siglo XVIII de la fachada del hospital de Xàtiva. Solución: encargar una réplica a quienes lo entienden, y volverlo a colocar en el mismo sitio como si nada hubiese ocurrido. Habría quizás una manera más fácil de resarcir el daño: editar una carpetilla con todos los paneles y azulejos repartidos por la ciudad, todo ello con planos a todo color indicando donde están, como se encuentran, cuantos son de verdad y de mentira, y dejarlo en la oficina de turismo para quienes tengan la tentación de llevarse uno a su casa. O sea, facilitar las cosas para robar lo que es de todos. Y esta barbaridad ocurrida en alguna madrugada que me despierta el dolor de hombro recién operado, tiene sentido si se tiene en cuenta la nula vigilancia repartida por el «Casc Antic Digne i Viu», que se pone al alcance de los amigos de lo ajeno de una manera tan fácil, que a mí que no me digan, pero si no saben quienes son los ladrones y malhechores, apaga y vámonos, que estamos apañados y con tal grado de inseguridad que la podemos colocar entre los peligros que conlleva todo el patrimonio existente.

Hace un tiempo, se le rindió homenaje al escultor y maestro Don Paco Bolinches, descubriendo una placa conmemorativa en la fachada de la casa donde nació, en la calle de l’Ensenyança, allí por la Plaça Roca, y al mismo tiempo rotular la calle con su nombre: «Carrer de l’Ensenyança o de D. Francisco Bolinches». Para ello, Bolinches cedió una lápida con un busto suyo de bronce, pieza única. Pues nada, lo que se espera de estas cosas, al poco de unos meses la lápida fue arrancada y desapareció junto con el busto de bronce, que era seguramente lo que se buscaba, para fundirlo y venderlo. Servidor de ustedes se dio cuenta de la jugada y dio parte al departamento municipal, quienes tomaron buena nota, muy buena nota para no hacer nada. Nunca apareció. Y además la calle de l’Ensenyança quedó así rotulada en un lateral y el nombre de Don Francisco Bolinches, desapareció. Ya no tiene calle. Esa calle sólo tiene una casa: la que fue suya, y se sabe que era así porque al menos se conserva la placa recordatoria del lugar de nacimiento. Poca recompensa para quien llevó el nombre de Xàtiva allá donde pudo.

Y para los olvidadizos y pocas memorias, recordar que Francisco Bolinches fue nombrado y ejerció como académico de Bellas Artes de San Carlos. Justo la misma, la mismísima distinción que le acaban de otorgar a Raimon. Pero, ay amigo, los reconocimientos valen lo que uno quiere. Y a nuestro ilustre cantante, que ha donado todo su patrimonio cultural al futuro CRAC, le llueven los parabienes por todas partes y todos se felicitan de tal denominación, mientras el pobre Don Paco se quedó compuesto, sin novia (toda la vida) y sin calle.

Siempre ha habido clases, y con ellas, acompañándolas, debería existir el respeto que es el cimiento sobre el cual se construyen todos los valores humanos. Valores como los que tienen los ángeles de la guardia que nos arreglan los hombros, las piernas, las caderas, los huesos y cada una de las cicatrices que caen en sus manos. Pongamos que hablo de una maravillosa rehabilitación cada tarde allí en el General, donde crecen las esperanzas y nadie roba ilusiones, sino todo lo contrario. Las provocan para que sigan creciendo.