Vivienda, servicios públicos, movilidad y residuos: las prioridades de Compromís per Ontinyent en el nuevo curso

El grupo municipal Compromís per Ontinyent desgranó este jueves en rueda de prensa los ejes de trabajo para el nuevo curso político, en el cual priorizará propuestas e iniciativas en materia de vivienda, servicios públicos, movilidad y residuos.

El portavoz de Compromís per Ontinyent y jefe de la oposición municipal, Nico Calabuig, ha expuesto las líneas de actuación previstas junto con las regidoras y regidores M. Àngels Moreno, Gabriel Portero y Helena Gandia. Calabuig ha insistido en la necesidad de afrontar los retos que tiene Ontinyent, que transcienden la política de grandes obras, y que tienen un impacto en el bienestar diario de la ciudadanía.

En palabras de Nico Calabuig, “hemos empezado el nuevo curso político con mucha ilusión y ganas de continuar trabajando por Ontinyent. Y con una reflexión que creemos importante. Las grandes inversiones están muy bien siempre que el dinero se invierta donde toca, pero Ontinyent necesita una mejor gestión del día a día en todos los ámbitos. Más allá de los grandes titulares y las fotos, nuestra ciudad merece un gobierno municipal que haga funcionar los servicios públicos y atienda las necesidades esenciales de la gente. A lo largo de los próximos meses iremos desglosando propuestas centradas en los temas que requieren soluciones de manera prioritaria: la vivienda, los servicios públicos, la movilidad y la gestión de residuos”.

Calabuig ha expuesto que “en materia de vivienda, resulta evidente que Ontinyent necesita muchas soluciones para impulsar el acceso en una vivienda digna para todas las personas, especialmente la juventud, así como una política ambiciosa que compacte, equilibre y revitalice los barrios. Durante la legislatura ya hemos presentado diferentes propuestas y mociones al Pleno Municipal en este sentido. Desgraciadamente, algunas de estas propuestas, perfectamente realizables, han sido tumbadas por la mayoría absoluta de Jorge Rodríguez y Ens Uneix. Sin embargo, continuaremos insistiendo y proponiendo, como siempre hemos hecho”.

El portavoz ha señalado que “en cuanto a los servicios públicos, nuestra ciudad tiene muchas necesidades para cubrir. Ontinyent necesita una atención sanitaria pública completa y de calidad, tanto en el hospital como en los centros de salud. La sociedad civil está movilizada al respecto, y desde Compromís seguiremos acompañando esas reivindicaciones, y trasladando nuestras propuestas. En ese sentido, no desfalleceremos al reivindicar la dotación de personal y recursos que nuestra ciudad merece en todos los servicios sanitarios, y evitar los cierres e interrupciones de servicios en determinadas épocas del año, puesto que esto solo hace que agraviar las listas de espera y supone un riesgo para la salud de las personas”.

Calabuig ha destacado que “respecto a la educación, hemos arrancado el curso con el recorte de profesorado y cursos en el CPFPA Sat Carles, un ataque más del actual Govern Valencià a la educación pública. Hacen falta soluciones, también desde el ámbito municipal, que dan respuesta a las necesidades formativas de las personas adultas. Además, todos los centros educativos públicos de nuestra ciudad están sufriendo graves carencias de personal, por la negligencia de la conselleria a la hora de cubrir las vacantes y sustituciones de profesorado, sin que el gobierno municipal haya hecho ninguna acción para defenderlos”.

“En relación con los servicios sociales, hace falta una verdadera descentralización que acerco la atención en los barrios y dignificar las condiciones del personal municipal, como hemos reclamado reiteradamente. Además, haremos frente a Ens Uneix ante la privatización de servicios como la Ayuda a domicilio, y seguiremos reclamando una política de personal y presupuestos que no olvide servicios municipales básicos, como el mantenimiento urbano o la Policía de Barrio”, ha remarcado Calabuig.

Movilidad, "asignatura pendiente"

El jefe de la oposición también ha apuntado que “la movilidad es una asignatura pendiente en muchos aspectos". "Por un lado, está la tarea de pacificación del tráfico en la ciudad, que se tiene que hacer con mucho más diálogo y coherencia, y estudiando alternativas de estacionamientos disuasorios para facilitar que la gente se pueda mover a pie por dentro del pueblo. También hace falta una apuesta mayor por la red de transporte público municipal, garantizando un servicio de calidad, sin interrupciones y con vehículos suficientes. Por otro lado, tenemos que reivindicar con más fuerza una verdadera red de transporte comarcal, que refuerce medios colectivos como el tren y el autobús, con frecuencias y horarios suficientes. Esto es clave si queremos ejercer como verdadera capital comarcal, y queremos conectar Ontinyent como ciudad universitaria y de oportunidades laborales”.

“Por último, continuamos esperando pasos adelante de este gobierno municipal en relación con la gestión de los residuos. La ciudadanía ha visto triplicado el recibo en dos años sin ningún cambio a mejor, y sin la introducción de incentivos que reconozcan la responsabilidad ciudadana en la separación y el reciclaje de residuos. También consideramos insuficiente la información y concienciación realizada hasta ahora sobre el próximo cambio de modelo de recogida. Además, la mayoría absoluta de Ens Uneix todavía no ha aclarado si quiere aprobar una nueva subida de la tasa para 2026. Por todo esto, resulta evidente que hacen falta soluciones que aborden una gestión más sostenible de los residuos sin perjudicar a las personas y familias que hacen las cosas bien”, ha subrayado el portavoz.

Nico Calabuig ha concluido manifestando que “durante los próximos meses desplegaremos una serie de propuestas para continuar profundizando en estos temas, que, como hemos dicho, son claves en el bienestar y el día a día de las ontinyentines ontinyentins. Y por supuesto, continuaremos escuchando el tejido asociativo y la ciudadanía, y haciendo seguimiento de sus necesidades y preocupaciones en todos los ámbitos para trasladarlas al Ayuntamiento. Porque el presente y el futuro de Ontinyent nos necesita a todas y todos”.