Las XVIII Jornadas de la Bastida de les Alcusses llevan a Moixent a la época ibérica

El Museu de Prehistòria de la Diputació de València y el Ayuntamiento de Moixent organizan este fin de semana la propuesta cultural y lúdica que da a conocer las formas de vida de la época ibérica

Las XVIII Jornadas de la Bastida de les Alcusses llevan a Moixent a la época ibérica / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Moixent

El Museu de Prehistòria de València, en colaboración con el Ayuntamiento de Moixent, celebra este fin de semana, 20 y 21 de septiembre, las XVIII Jornadas de puertas abiertas en la Bastida de les Alcusses 'Viu un cap de setmana amb els ibers'.

Este año, las jornadas, que llevan por título 'La Bastida en todos los sentidos', darán a conocer, de la mano de varios personajes y haciendo uso de los cinco sentidos, algunos aspectos de la vida cotidiana de los iberos que habitaron La Bastida hace más de 2.500 años. Los horarios de visita son sábado día 20 por la mañana y tarde y domingo 21 por la mañana. Además, en el Museu Arqueològic Municipal de Moixent también se podrá participar en talleres didácticos, así como en una gincana y en una visita guiada con scape room.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha apuntado que un año más, el Museu de Prehistòria y el Ayuntamiento de Moixent "proponen una actividad cultural y lúdica que permite conocer el patrimonio ibérico de una manera lúdica y muy atractiva pensada para todos los públicos".

Las XVIII Jornadas de la Bastida de les Alcusses llevan a Moixent a la época ibérica / Levante-EMV

