Las XVIII Jornadas de la Bastida de les Alcusses llevan a Moixent a la época ibérica
El Museu de Prehistòria de la Diputació de València y el Ayuntamiento de Moixent organizan este fin de semana la propuesta cultural y lúdica que da a conocer las formas de vida de la época ibérica
El Museu de Prehistòria de València, en colaboración con el Ayuntamiento de Moixent, celebra este fin de semana, 20 y 21 de septiembre, las XVIII Jornadas de puertas abiertas en la Bastida de les Alcusses 'Viu un cap de setmana amb els ibers'.
Este año, las jornadas, que llevan por título 'La Bastida en todos los sentidos', darán a conocer, de la mano de varios personajes y haciendo uso de los cinco sentidos, algunos aspectos de la vida cotidiana de los iberos que habitaron La Bastida hace más de 2.500 años. Los horarios de visita son sábado día 20 por la mañana y tarde y domingo 21 por la mañana. Además, en el Museu Arqueològic Municipal de Moixent también se podrá participar en talleres didácticos, así como en una gincana y en una visita guiada con scape room.
El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha apuntado que un año más, el Museu de Prehistòria y el Ayuntamiento de Moixent "proponen una actividad cultural y lúdica que permite conocer el patrimonio ibérico de una manera lúdica y muy atractiva pensada para todos los públicos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana
- Alerta vecinal por la retirada de amianto en Moncada: 'Tenemos que cerrar ventanas, pero el mercado está con las puertas abiertas
- Una nueva obra cortará la A-7 a partir del 19 de septiembre