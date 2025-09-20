Enguera refuerza la seguridad del recinto taurino tras la tragedia de 2024

La tragedia se adueñó de las fiestas patronales de Enguera del año pasado, cuando una mujer de 60 años falleció tras ser arrollada por una vaca al cruzar el recinto donde se celebraba el acto taurino sin percatarse de que el animal salía. El ayuntamiento quiere evitar desgracias como esta y, por ello, este año ha reforzado la seguridad en el recinto donde se celebran los actos taurinos desde este próximo sábado, 20 de septiembre, hasta el día 30.

Los controles y la seguridad se ampliarán con avisos por megafonía de la salida de las vacas y los toros para alertar a los participantes y evitar accidentes como el del año pasado. La alcaldesa, Matilde Marín, explica a este diario que este año se han incorporado medidas de seguridad “que consideramos más efectivas” y detalla la colocación de un sistema de megafonía en todo el recinto que avisará de cuando la vaca o el toro entran al recinto y comienza el acto taurino, así como cuando el animal ya está fuera y finaliza la actividad. “Se avisará cuando va a salir la vaquilla al recorrido del recinto para que la gente esté alerta”, mantiene la primera edil de Enguera.

Matilde Marín también detalla que en los actos taurinos de las fiestas patronales, dedicadas a San Miguel y la Virgen de Fátima, se colocará cartelería por todo el recinto taurino exponiendo la normativa vigente de seguridad y de participación en estos eventos, solo autorizada a mayores de 16 años. La cartelería “detallará la normativa, para que quede claro que los menores de 16 años y personas que no estén físicamente bien y en condiciones de participar en el acto, no accedan al recinto”. Un recinto que se delimitará con líneas de seguridad, que marcarán todo el espacio por el que se desarrolla la suelta de vaquillas y toros, “para que la gente que esté en ese espacio delimitado sepa que es participante del acto taurino”, señala la alcaldesa.

Matilde Marín afirma que “el año pasado ya cumplíamos todas las medidas de seguridad, y por eso se dio la autorización a la celebración”, expresaba para manifestar el cumplimiento de la normativa que no pudo evitar que en los festejos ocurriera la trágica muerte de una mujer. Este año, para evitar estas situaciones se han incrementado las medidas de seguridad.

Otra de las novedades en materia de protección de los asistentes y participantes en los actos taurinos, es el cambio de ubicación de la grada municipal que se coloca para los espectadores de estos festejos. La grada municipal se instalará este año en la Plaza Ibáñez Marín, “un lugar que permitirá que la gente que esté en esta grada pueda salir y entrar a la misma sin tener que pasar por el recinto taurino”.

La alcaldesa lamentaba la muerte de la mujer ocurrida el año pasado y exponía el aumento de las medidas de seguridad para evitar casos similares. Matilde Marín afirmaba que “garantizar el 100% de seguridad es casi imposible”, porque estos actos con vacas y toros tienen un riesgo, pero exponía “el trabajo” llevado a cabo para mejorar la seguridad. Los festejos taurinos atraen a mucha gente y a los de Enguera “viene muchas personas de fuera de la población”, explicaba la alcaldesa, que afirmaba que desde el ayuntamiento “estamos preparándolo para que todo salga bien y los vecinos y visitantes puedan disfrutar de las fiestas patronales”.

Por su parte, el PSPV de Enguera se ha felicitado porque “tras nuestras reiteradas solicitudes en materia de seguridad, el ayuntamiento ha cambiado la ubicación de la grada municipal”. Los socialistas también aplauden la instalación de un servicio de megafonía para recordar la normativa vigente y avisar “cuando suelten y encierren las vacas y los toros”.