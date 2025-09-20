Hacienda subasta otra parcela de Valpark valorada en 607.000 euros

La Agencia Tributaria ha sacado esta semana a subasta una parcela industrial embargada en el parque estratégico empresarial de Valpark, en Vallada, con una superficie de 80.300 metros cuadrados. La valoración oficial del terreno, que perteneció a una de las empresas urbanizadoras iniciales del polígono inacabado, se calcula en 607.507,76 euros.

La licitación se cerrará el 6 de octubre de 2025. La puja mínima se ha fijado en 60.750,28 euros, según la información publicada en el portal de subastas del Estado. Sobre la finca -que linda por norte con la autovía A-35- pesan diferentes cargas. En la nota simple del Registro de la Propiedad consta una hipoteca en garantía de fraccionamiento de pago por deudas a la administración de la antigua propiedad por un importe de 1,7 millones de euros de principal. También figuran diferentes notificaciones de embargo emitidas por la Tesorería de la Seguridad Social y por el Ayuntamiento de Vallada, a raíz del impago de certificaciones de obra por parte la antigua urbanizadora.

En agosto, este diario ya informó de la subasta de otras 7 parcelas de Valpark en la misma situación, aunque en este caso el proceso fue promovido por el Ayuntamiento de Vallada. La licitación acabó declarándose desierta, al no registrar ninguna puja. Dichos terrenos fueron embargados hace 13 años a Ardea Saguntum Promociones, SL, uno de los tres agentes urbanizadores iniciales del polígono, por las deudas contraídas con la administración local en concepto de cuotas urbanísticas impagadas.

Las parcelas, con la catalogación de suelo terciario (en parte urbanizable industrial y en parte no urbanizable), suman una superficie de 24.000 metros cuadrados y están valorados en 280.670 euros. Las fincas ya fueron objeto de una anterior subasta inicial que también quedó desierta. El consistorio tiene previsto inscribirlas a su nombre. La corporación municipal, que arrastra una colosal deuda derivada de la paralización del parque logístico (con 1,3 millones de metros cuadrados) en 2009, sigue enfrascada en una ardua cruzada para intentar reactivar Valpark, llamando a todas las puertas posibles.