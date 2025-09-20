Luces, sombras y alguna incógnita a las puertas de la campaña del aceite

Después del nefasto resultado de la última campaña de la aceituna, que se cerró con una de las peores cosechas que se recuerdan en la Canal, la Vall d'Albaida y la Costera, muchos albergaban la esperanza de desquistarse de las pérdidas con una producción extraordinaria este año. Pero no va a poder ser. Las altas temperaturas de la primavera y la reciente falta de precipitaciones han lastrado una cosecha que, de momento, no pasa de "normalita" y se sitúa por debajo de la recolección media habitual, según las estimaciones que manejan los productores a un mes para el inicio oficial de la campaña, con un ojo puesto en el cielo por si las lluvias de última hora ayudan a dar un empujón a las variedades más tocadas.

Aunque todavía está terminando de perfilar los últimos estudios sobre el terreno, la principal cooperativa de la Canal de Navarrés, Campo Enguera, calcula una producción de unos 3 millones de kilos, la mitad de lo recogido de media en las campañas anteriores en las que se dieron buenos resultados. "Este año tenemos mucha disparidad: hay parcelas en las que prácticamente no hay aceitunas y otras en las que las ramas de los olivos están que se parten", señala Teodoro Mas, director de ventas de la entidad.

La explicación a este fenómeno reside fundamentalmente en la evolución de las distintas variedades existentes en el término municipal, puesto que unas cuajan antes y otras después tras la floración. "En el momento de cuajado vinieron calores fuertes entre abril y mayo y quemaron la flor en variedades como la Villalonga, la Afafara o la Picual", expone Mas.

Pese a todo, el director de Campo Enguera pone el foco en que la calidad de los aceites cosechados se prevé "excepcional", mucho mejor que el año pasado, puesto que, hasta el momento, el producto que la cooperativa ha estado recogiendo y analizando en el laboratorio arroja "valores muy óptimos en cuanto a estándares de calidad". Paradójicamente, las altas temperaturas han sido en este sentido beneficiosas, puesto que no permiten que críen las larvas de la mosca del olivo y las aceitunas se encuentran muy sanas. También se han desplegado más controles.

Campo Enguera proyecta iniciar la recogida del producto gourmet en los campos de cara a la primera semana de octubre, antes de la Feria del Aceite de Enguera, aunque la campaña propiamente dicha no comenzará oficialmente hasta la última semana de octubre. La fecha exacta, en todo caso, dependerá de la climatología, que también puede influir todavía en la producción si se registran lluvias últimas horas.

La ínfima cosecha del año pasado condujo a las cinco cooperativas de la Canal a agrupar en Enguera el trabajo de almazara para ahorrar costes. En esta campaña, al repuntar la producción, las otras entidades volverán a molturar en sus centros, si bien esa inédita unión ha servido para aunar fuerzas en otros campos. "La experiencia del año pasado fue muy buena: nos damos cuenta de que juntos somos más fuertes y hemos entablado una buena relación para trabajar los envasados de aceite o el trabajo de necesidades de producción", relata Teo Mas.

Cosecha "media baja"

En la cooperativa comarcal de la Vall d'Albaida, en Quatretonda, fijan a principios de noviembre el inicio de la campaña, si bien antes se llevarán a cabo algunos trabajos previos. Las primeras previsiones de la entidad apuntan a una "media cosecha" respecto al promedio habitual de kilos. "No va a ser un incremento muy bestia", apuntan desde la firma.

En la Cooperativa Sant Pere de Moixent también esperan una campaña "media baja" que se iniciaría entre finales de octubre (con el aceite premium) y principios de noviembre. La directora de la entidad, Pavlina Peteva, calcula una producción que rondaría los 2 millones de kilos. "La cosecha será bastante mejor que el año pasado, que fue catastrófico, pero las altas temperaturas y la falta de lluvia han hecho mella", subraya. Peteva también confirma que la calidad del aceite "pinta bastante bien", a la espera de comprobar cómo se comporta la mosca del olivo, que "empieza a actuar ahora".

De momento, la incertidumbre rodea los precios de esta campaña. La baja producción del último año ha hecho que se haya consumido todo el aceite, por lo que la previsión es que suban de aquí a diciembre.