El precio de la vivienda supera los 1.000 €/m2 en Xàtiva por primera vez en 13 años

El imparable crecimiento de los precios en medio de un mercado fuertemente tensionado dificulta cada vez más el acceso a la vivienda para muchas familias. A pesar del "boom" de pisos de nueva construcción que han salido al mercado en Xàtiva en los últimos meses, la capital de la Costera no se libra del incremento del coste que experimenta el parque inmobiliario.

Por primera vez desde comienzos de 2012, de hecho, el valor tasado de la vivienda se ha situado en esta ciudad por encima de la barrera psicológica de los 1.000 euros el metro cuadrado, concretamente en 1.015,8 euros el m/2. Así lo revelan los últimos datos oficiales manejados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana correspondientes al segundo trimestre de 2025, que se calculan a partir de la tasación de 119 inmuebles traspasados entre abril y junio, de los cuales 107 tenían más de un lustro de antigüedad.

Y eso que Xàtiva figura entre las localidades de más de 25.000 habitantes de la Comunitat Valenciana (las únicas que refleja la estadística) en las que menos ha crecido el precio de la vivienda en el último año. La subida en la capital de la Costera desde el segundo trimestre de 2024 se ha quedado en el 10,55%, cuando la media en el resto de ciudades ha sido del 18,25% y ha alcanzado el 26% en el área metropolitana de València. De hecho, hasta el primer trimestre de este año, Xàtiva era la ciudad con el menor aumento del indicador.

Ontinyent, por su parte, sigue siendo la segunda ciudad valenciana con el precio más bajo de la vivienda, solo superada por Algemesí. Según las cifras del ministerio, en el segundo trimestre del año el valor tasado de los inmuebles se situó en 885 euros el metro cuadrado en la capital de la Vall d'Albaida, el equivalente a un incremento del 9,66 % respecto al mismo periodo de 2024, muy lejos del promedio experimentado en el resto de localidades valencianas. En este caso, el precio se calcula a partir de 298 tasaciones de viviendas, de las cuales 272 se corresponden con inmuebles de más de 5 años de antigüedad.

Eclosión de obra nueva

Como informó este diario hace una semana, el mercado inmobiliario de Xàtiva ha registrado una reciente eclosión de pisos vinculados a varias promociones de obra nueva proyectadas en la zona de expansión urbanística de la ciudad con un precio medio de 190.000 euros. La venta de viviendas se disparó en la capital de la Costera en el primer trimestre de este año, con un crecimiento del 29,3% respecto a 2024: la mayor subida desde 2017. En Ontinyent, la subida fue mucho más modesta en el mismo periodo, del 6,6%-

Al margen del empuje de los precios, ambas capitales comarcales tienen en "stock" una gran cantidad de inmuebles a la venta que se encuentran abandonados y muy deteriorados. Según los datos extraídos del portal Idealista, alrededor de un 20% de las viviendas a la venta en Xàtiva y Ontinyent necesitan de reformas en profundidad. Y el coste de las mismas no es especialmente barato: aunque hay casas casi en ruinas que se venden por apenas 30.000 euros, de media el precio de estosinmuebless se sitúa en 189.000 euros, como los pisos nuevos, en buena medida debido a que hay una cantidad importante de grandes propiedades con elementos valiosos en los cascos antiguos.