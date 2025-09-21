Aparecen pintadas con amenazas de muerte a los socialistas en Ontinyent

Los socialistas de Ontinyent han denunciado pintadas con amenazas de muerte en el muro del edificio multiusos llamado Sala Gomis, tal y como ha confirmado la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, a Levante-EMV, vecina de la propia localidad de la comarca de la Vall d'Albaida: "Pido también que el Ayuntamiento de Ontinyent lo condene. La violencia no se puede normalizar"

"Mientras algunos incitan al odio y a la intolerancia con sus discursos, otros prefieren justificar o guardar silencio delante de estas acciones", han señalado los propios socialistas de Ontinyent en sus redes sociales.

Amenazas de muerte en el muro del edificio multiusos llamado Sala Gomis / Levante-EMV

Buscan acobardarnos y generar miedo

Rebeca Torró ha mostrado su apoyo a sus compañeros de Ontinyent y ha asegurado que llevan dos años siendo acosados, con "más de doscientos ataques a nuestras sedes y agresiones a compañeros": "Os pido que continuéis defendiendo nuestras siglas con tanta vehemencia como respeto. No se trata de "poner la otra mejilla" ni de callar ante el odio, pero sí demostrar que nosotros estamos a la altura de lo que la democracia exige: firmeza y dignidad ante los que recurren a la violencia y la intimidación. Que nuestro compromiso con la libertad y el respeto sea más fuerte que cualquier amenaza", ha escrito en Facebook. Asimismo, Torró también ha manifestado que "que haya aparecido esta amenaza en Ontinyent, en mi ciudad, no es casual. Buscan acobardarnos, y generar miedo. Pero no lo conseguirán".

El apoyo de Diana Morant

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha expuesto en la red social X su rechazo "más absoluto" a las amenazas de Ontinyent y su solidaridad y apoyo a la familia socialista: "Incitar al asesinato es una amenaza muy seria. Quienes alientan a los autores de la amenaza tienen que frenar la escalada y condenar las amenazas y los ataques a las Casas del pueblo de manera rotunda".