Apuran la venta de las últimas entradas del concierto de Mikel Erentxun en Ontinyent

Ontinyent apura la venta de las últimas entradas para el concierto del cantante Mikel Erentxun este sábado 27 de septiembre, dentro de la cuarta edición del Festival Nómade. Una actuación que tendrá lugar en el Parque de la Glorieta de la ciudad y forma parte de la gira “DD40”, con la cual el artista celebra los 40 años del debut discográfico de Duncan Dhu, y que trae a los principales escenarios del territorio nacional y también a otros países como Colombia o México. El Festival Nómade, impulsado por la Diputación de València a través del área de Comarcalización, se celebrará del 26 al 28 de septiembre y combinará la música con gastronomía, patrimonio y actividades familiares.

La vicepresidenta de la Diputación de València y regidora de Promoción Económica de Ontinyent, Natàlia Enguix, destacaba que el Festival Nómade "es mucho más que una propuesta musical, es una apuesta por la cultura como herramienta de transformación, cohesión y dinamización económica". Enguix añadía que conciertos como el de Erentxun “demuestran que nuestros pueblos pueden acoger grandes citas musicales, a la vez que reivindicamos el valor del territorio, del patrimonio y de las personas que viven y trabajan en ellos”.

Mikel*Erentxun, voz emblemática del pop español de los años 80 y 90, ofrecerá en Ontinyent un recorrido por los grandes éxitos de la banda donostiarra, interpretados con su formación actual. Durando cerca de dos horas de concierto, el público podrá revivir canciones convertidas en himnos como “Cien gaviotas”, “Jardín de Rosas” o “El duelo”, acompañado de los músicos Rubén Caballero (guitarra), Mikel Azpiroz (teclados), Fernando Neira (bajo) y Karlos Arancegui (batería).

El sábado 27 Ontinyent será el protagonista de Nómade. Por la mañana, en una actividad abierta al público, actuará en el Museo Textil la banda Los Mejillones Tigre, en un espacio donde los asistentes también podrán disfrutar de la propuesta gastronómica. El Parque de la Glorieta acogerá el concierto de Mikel Erentxun, además de las actuaciones del grupo Las Migas y los locales Hermano Salvaje. Las últimas entradas y abonos para el festival Nómade están disponibles a través de la página web del festival.