Atacan el mural de la diversidad de Benicolet con mensajes xenófobos y negacionistas
La obra vandalizada se inauguró hace solo 15 días tras recibir una subvención de la Generalitat
El ayuntamiento condena los hechos: "representan una agresión contra la tolerancia, la inclusión y la convivencia pacífica"
El Ayuntamiento de Benicolet ha mostrado su "profunda indignación" por los actos vandálicos que han afectado severamente al gran mural de la piscina municipal, una obra inaugurada hace solo quince días que fue posible gracias a una subvención de Arte Urbano en materia de diversidad de la Generalitat.
El mural, que tiene como eje central la diversidad en todas sus formas -sexual, religiosa, ética, cultural y funcional- nació con el objetivo de transmitir valores de respeto y convivencia. El responsable de los hechos ha querido boicotear esta filosofía pintando por encima mensajes con tintes xenófobos, homófobos y negacionistas. "Nuestro clima no está cambiando, está siendo modificado", se lee en uno de ellos. O: "El respeto a la orientación sexual es una cosa muy diferente al hecho de inseminar (sic) ideas al respecto a edades tempranas". Otros cuestionan abiertamente los valores de tolerancia y la multiculturalidad.
"Las pintadas aparecidas no solo ataquen un espacio público, sino que insultan y menosprecian directamente los valores que como pueblo defendemos", censuran desde el consistorio de Benicolet, que condena "con toda rotundidad" estos hechos por representar "una agresión contra la tolerancia, la inclusión y la convivencia pacífica". "No permitiremos que actos incívicos e irrespetuosos ensucien la imagen de nuestro municipio ni el mensaje positivo que queremos transmitir", subraya el comunicado municipal.
"El civismo es un valor esencial para la convivencia y requiere la implicación de todas y todos. Respetar los espacios públicos significa respetar el trabajo, el esfuerzo y la ilusión de un pueblo entero que cree en la cultura, la educación y la convivencia como caminos de progreso", añade el texto. "La tolerancia, por su parte, es la base de una sociedad plural y abierta. Solo desde el reconocimiento y la aceptación de la diferencia podemos construir un futuro de respeto y de entendimiento mutuo. Actos como los ocurridos en el mural no harán más que reforzar nuestro compromiso con estos valores fundamentales", prosigue el ayuntamiento, que apela a la responsabilidad y al civismo de toda la ciudadanía y se reafirma en la voluntad de "continuar trabajando en la defensa de los valores que nos hacen crecer como pueblo: respeto, igualdad y diversidad".
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- Manuel Carrasco arrebata en el Roig Arena
- Nuevo varapalo para las playas del norte de Sagunt y Canet
- Crece la población sin hogar en Orriols: 'Los alquileres están imposibles
- El accidente del 'escalextric' pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7