Atacan el mural de la diversidad de Benicolet con mensajes xenófobos y negacionistas

El Ayuntamiento de Benicolet ha mostrado su "profunda indignación" por los actos vandálicos que han afectado severamente al gran mural de la piscina municipal, una obra inaugurada hace solo quince días que fue posible gracias a una subvención de Arte Urbano en materia de diversidad de la Generalitat.

El mural, que tiene como eje central la diversidad en todas sus formas -sexual, religiosa, ética, cultural y funcional- nació con el objetivo de transmitir valores de respeto y convivencia. El responsable de los hechos ha querido boicotear esta filosofía pintando por encima mensajes con tintes xenófobos, homófobos y negacionistas. "Nuestro clima no está cambiando, está siendo modificado", se lee en uno de ellos. O: "El respeto a la orientación sexual es una cosa muy diferente al hecho de inseminar (sic) ideas al respecto a edades tempranas". Otros cuestionan abiertamente los valores de tolerancia y la multiculturalidad.

El mural, boicoteado con mensajes que atacan la diversidad sexual. / A.B.

"Las pintadas aparecidas no solo ataquen un espacio público, sino que insultan y menosprecian directamente los valores que como pueblo defendemos", censuran desde el consistorio de Benicolet, que condena "con toda rotundidad" estos hechos por representar "una agresión contra la tolerancia, la inclusión y la convivencia pacífica". "No permitiremos que actos incívicos e irrespetuosos ensucien la imagen de nuestro municipio ni el mensaje positivo que queremos transmitir", subraya el comunicado municipal.

Una parte del mural vandalizado. / A.B.

"El civismo es un valor esencial para la convivencia y requiere la implicación de todas y todos. Respetar los espacios públicos significa respetar el trabajo, el esfuerzo y la ilusión de un pueblo entero que cree en la cultura, la educación y la convivencia como caminos de progreso", añade el texto. "La tolerancia, por su parte, es la base de una sociedad plural y abierta. Solo desde el reconocimiento y la aceptación de la diferencia podemos construir un futuro de respeto y de entendimiento mutuo. Actos como los ocurridos en el mural no harán más que reforzar nuestro compromiso con estos valores fundamentales", prosigue el ayuntamiento, que apela a la responsabilidad y al civismo de toda la ciudadanía y se reafirma en la voluntad de "continuar trabajando en la defensa de los valores que nos hacen crecer como pueblo: respeto, igualdad y diversidad".