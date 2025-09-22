El Ayuntamiento de Ontinyent borra las amenazas de muerte a los socialistas

El Ayuntamiento de Ontinyent ha actuado "de manera inmediata" para retirar las pintadas con mensajes violentos contra varios colectivos que en los últimos días han aparecido en diferentes puntos de la ciudad, entre ellas la que animaba a matar socialistas en el edificio multitusos de la Sala Gomis. La autoría de estos hechos está siendo investigada por la Policía Nacional.

El consistorio ontinyentí ha emitido un comunicado para manifestar su "condena más rotunda" ante "cualquier forma de violencia e intolerancia, que no tienen cabida en una sociedad democrática". "El Ayuntamiento lamenta unos hechos que no representan la ciudadanía de Ontinyent ni a una sociedad democrática, una ciudad abierta, cohesionada y plural que defiende los valores de la convivencia, la tolerancia, la diversidad, la inclusión y la igualdad", apunta el mensaje municipal.

Desde Ens Uneix han condenado también "con rotundidad" las pintadas violentas y de odio aparecidas tanto en Ontinyent como en Benicolet, donde han vandalizado un mural dedicado a la diversidad. "La democracia no puede permitirse que las amenazas y el odio sustituyan el respeto y la convivencia. Hoy queremos trasladar nuestro apoyo y solidaridad al PSPV de Ontinyent, al vecindario de Benicolet, y a toda la ciudadanía que se ve golpeada por estos hechos", señalan los municipalistas.

"Es imprescindible que los partidos aislemos en las instituciones a aquellos que defienden el odio y la extrema derecha y no permitir que condicionen la acción política ni los presupuestos de ningún gobierno democrático. El objetivo de los partidos democráticos tiene que ser claro: la política tiene que servir para unir y mejorar la vida de la gente, nunca para sembrar odio, miedo y fracturas sociales", apostillan desde Ens Uneix.

El PSPV pide al consistorio que se sume a la denuncia penal

Por su parte, el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha instado al Ayuntamiento de Ontinyent “a que se sume a la denuncia penal que van a formalizar el PSPV-PSOE tras la pintada en el municipio donde se alentaba a “matar socialistas”. Además, Mascarell ha destacado la gravedad de que esto suceda en al agrupación a la que pertenece la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

En ese sentido, Mascarell ha mostrado su convencimiento de que Ens Uneix “no va a permitir que hechos como estos se repitan” y que habrá “una condena clara por parte de sus dirigentes”. “Espero y deseo que La Vall Ens Uneix deje de blanquear al PP y Vox y que se sume a la democracia y a la socialdemocracia que está en sus orígenes”, ha afirmado el dirigente socialista.

Por otra parte, el secretario de Organización de los socialistas valencianos ha querido “condenar de forma expresa la campaña de acoso y derribo que estamos sufriendo los socialistas a lo largo de toda España” y ha asegurado que hay varios responsables “los que ejecutan, los que alientan y los que blanquean”.

“La declaración de dirigentes del PP en las últimas horas, las llamadas al odio y a la violencia o los insultos al presidente del Gobierno de una forma impúdica son intolerables en cualquier sociedad democrática”, ha señalado Mascarell, que ha exigido “una condena clara y sin paliativos a los dirigentes del PP”: “Exigimos una condena por parte de Feijóo y Mazón”, ha indicado.

Por último, el dirigente socialista ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas por parte de otros grupos políticos y ha destacado que el objetivo de todo esto es “silenciarnos y callarnos”: “Este partido tiene 146 años de historia y, a lo largo de e estos años, hemos estado perseguidos, ilegalizados y asesinados. Hay miles de socialistas en las cunetas, pero estamos gobernando este país y lo hacemos desde la vanguardia en políticas valientes y sólidas con un presidente como Pedro Sánchez”.

ALos socialistas valencianos han sufrido decenas de ataques en sus sedes y casas del pueblo a lo largo de toda la Comunitat Valenciana. Estos hechos, también se han producido en otros lugares de España donde la cifra se aproxima a los 300 ataques.