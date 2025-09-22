¿Quién le dio la vuelta al cuadro de Felipe V en Xàtiva?

Es una de las piezas más icónicas del patrimonio cultural de la capital de la Costera. Su carga simbólica convierte al cuadro invertido de Felipe V -que ha sido restaurado por expertos del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I)- en uno de los atractivos culturales de Xàtiva. Tras una compleja rehabilitación, ya ha vuelto a las instalaciones del Museo de Bellas Artes, donde descansa boca abajo desde hace décadas. Los expertos que han formado parte de los trabajos abordaron los pormenores del proyecto en una conferencia impartida el pasado jueves 18. Muchos son los secretos que guarda la obra.

Detalle de uno de los procesos seguidos durante la intervención en el cuadro invertido de Felipe V. / Perales Iborra

¿Quién dio la orden de voltearlo? Hay varias teorías al respecto. La más aceptada sitúa al historiador Carlos Sarthou como principal sospechoso. De hecho, en un artículo firmado de su puño y letra y titulado «El Museo de Játiva. Datos histórico descriptivos», que fue publicado en octubre de 1957, detalla que «el retrato de Felipe V lo colgué cabeza abajo en el Museo a mi cargo porque mandó incendiar Villarreal y Játiva, mis dos patrias valencianas, la nativa y la adoptiva». Nacho Catalán -coordinador de Bellas Artes del IVCR+I- explicó que «Sarthou escribió el texto en una época de encendido debate sobre la monarquía. A mi parecer, todo apunta a que es una testificación de los hechos». También se ha hablado de otro director del Museo -José Carchano- en 1919, del canónigo de la catedral de Valencia Francisco Gil o el sacerdote Joaquín Núñez -que le habría dado la vuelta junto a un grupo de estudiantes- o, incluso, hay quién ha apuntado a un «error humano de un operario». Lo cierto es que el cuadro descansa boca abajo desde hace años. Y lo seguirá haciendo en el futuro.

Intervenciones anteriores. El retrato de Felipe V ya había sido restaurado con anterioridad. Hay constancia de trabajos realizados en 1981 en Madrid, en la Escuela de Artes Aplicadas, donde trabajaron en la obra alumnos supervisados por profesores. Entonces, la pieza se enteló completamente. Luego, también se trató por profesionales en 1989 y 1992. La restauradora Isabel Alonso explicó que «los principales problemas que nos hemos encontrado es la presencia de papel, el excesivo uso de los barnices en algunas zonas y el levantamiento de pintura». Consultados por Levante-EMV, los expertos confirmaron que el hecho de que alumnos participen en un proyecto de restauración «es normal».

La restauradora Isabel Alonso explica alguno de los trabajos realizados en el cuadro de Felipe V que descansa en Xàtiva. / Perales Iborra

Inscripciones. Durante la revisión con luz infrarroja, se detectaron varias inscripciones ocultas en una cartela sostenida por un león que se encuentra en el ángulo inferior derecho. Los mensajes aluden a la identidad del personaje retratado. En la primera inscripción visible pone: «DON / FELIPE / QVINTO / REY DE / ESPAÑA». Debajo de esta, se puede leer un segundo mensaje, que dice: «DON / FERNANDO / Đ BORBON / PRINSIPE / DE ASTU / RIAS». Finalmente, y por debajo de esta segunda inscripción, aún aparece una tercera en la que se lee: «DON / FHELIPE / V REY Đ / ESPAÑA». Los expertos apuntan a que los cambios se deben al período de inestabilidad dinástica de la época. Felipe V abdicó en enero de 1724 en favor de su hijo Luis I. Sin embargo, el reinado del segundo se interrumpió al fallecer a los pocos meses y Felipe V volvió al trono. Los cambios en las inscripciones se deberían a esos periodos de sustituciones de monarcas. Desde el IVCR+I comentaron que encontrar este tipo de intervenciones «es bastante normal» y descartaron otros grandes cambios realizados en la obra, salvo el caballo caído hallado en la escena que representa la batalla de Almansa.

Respeto por el original. Una de las máximas que repitieron los expertos han sido sus intenciones de «respetar al máximo el cuadro original». Así, desgranaron los métodos utilizados, como el protocolo «Cremonesi», que permite elegir -con paciencia- el mejor disolvente para limpiar una obra de este calado. «Todo se ha hecho con el máximo respeto. Para trabajar, el cuadro ha estado boca arriba, pero cada vez que ha venido una visita lo hemos volteado y lo hemos puesto boca abajo, como descansa en Xàtiva», confirmó entre risas Gemma M. Contreras, directora del IVCR+I.

Realidad virtual. En la restauración del cuadro de Felipe V se ha utilizado un software propio del organismo público en el que se han utilizado técnicas de realidad aumentada. Fanny Sarrió -jefa de sección del departamento de Conservación- comentó ayer que «ha sido un proceso pionero. Es la primera vez que lo aplicamos en un proyecto. Todo ha empezado con este cuadro».