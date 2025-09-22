El Olímpic de Xàtiva derrota al Carcaixent

El Olímpic derrotó este domingo 1-0 al Carcaixent en La Murta, en la segunda jornada de la Lliga Comunitat, gracias a un tanto de Mullor en el 37’: cabeceó en el segundo palo un córner que botó y no tocó nadie. El debutante Santiago defendió la portería en un encuentro intenso, condicionado por una tormenta previa que pudo restar público. Con esta victoria, los primeros tres puntos del curso en casa se quedaron en La Murta.

Tras el partido, el entrenador local, José Manuel Rueda subrayó el plan de partido y la madurez del equipo: “Habíamos trabajado toda la semana sabiendo lo que nos podía hacer Carcaixent o lo que nos podía exigir. Sí que es verdad que creo que hemos tenido ocasiones para poder matar el partido antes o que el resultado fuese un poco más abultado para que no se diesen los últimos 10 minutos, 15 minutos del partido. Pero bueno, sabíamos que esto podía pasar, que ellos iban a partir el equipo por completo, que nos iban a exigir mucho en cada pérdida nuestra y bueno, sí que es verdad que el equipo ha demostrado que en los últimos 10 minutos ha sabido jugar con el marcador a favor.”

El técnico incidió en la posesión y en cómo neutralizaron el plan rival: "Sabíamos que al final íbamos a tener mucha posesión de balón porque ellos al final lo que buscaban era que se partiera el equipo y buscar ese balón a la espalda detrás de nuestros laterales y hacernos daño de esa manera. Ha habido situaciones en las que no han podido hacer daño. Yo creo que al final el equipo es verdad que ha sabido contrarrestarla porque si pienso ahora mismo creo que no ha habido ningún disparo a portería de ellos y que han sido algunos centros laterales y golpeos de fuera del área".

Con el estreno de Santiago bajo palos, el entrenador reforzó la idea de grupo: “Ya hemos hablado que todos van a tener minutos, todos son importantes y en función de la semana, cómo va el entrenamiento y tal, todo el mundo va a tener su momento en el partido. Lo importante es empezar con buen pie y sumar los primeros tres puntos en el primer partido.

”Mirando al siguiente compromiso —segundo consecutivo en casa—, fijó la ambición inmediata: "Ahora tenemos dos partidos en casa y sería maravilloso poder conseguir seis de seis. Hemos conseguido ya los tres primeros y nada, esta semana ha trabajado otra vez duro para llegar el domingo que viene y poder conseguirlo".

El próximo partido se jugará, de nuevo en La Murta, ante el Xàbia.