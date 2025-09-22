El Ontinyent 1931 encuentra el gol ante el Roda pero no consigue puntuar

Un nuevo fin de semana de malos resultados para los equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación. El Ontinyent 1931 recibió al Roda y sumó una nueva derrota en el Clariano, mientras que el Atzeneta, que repetía en casa para recibir al Atlético Levante, cosechó la segunda derrota consecutiva.

En Ontinyent, la protagonista fue la intensa lluvia que visitó el Clariano poco antes del encuentro. El tramo inicial del partido transcurrió con pocas ocasiones reseñables. Al cuarto de hora se produjo el primer tiro por parte del Roda, que fue inofensivo. Pasaban los minutos y los locales tenían pocas ideas y poca intensidad para hacer daño a los castellonenses. Hubo que esperar para ver el primer acercamiento peligroso del Ontinyent 1931, que llegó con un centro de Chimo Reig que no pudo rematar en el segundo palo Miguel Richart. Poco después, los de Roberto Bas cometieron un error grave en la salida de balón que permitió a los gualdinegros robar, combinar rápido y abrir el marcador con el gol de Adrián Morón (0-1). Con la victoria visitante se llegó al descanso.

En la segunda parte, el Ontinyent 1931 daba la sensación de salir al campo con mayores intenciones, e Iván Albert lo intentó con un lanzamiento de media distancia. Lo intentaron los "blanc-i-negres" con un centro lateral de Oca que no llegó a rematar Juanan, pero quien dio vida al equipo fue Pedro Sempere, que nada más entrar al terreno de juego protagonizó una buena acción ofensiva. De nuevo, un error de los locales fue el desencadenante del segundo gol del Roda: pérdida de balón en el centro del campo y gol de Marza (0-2) cuando corría el minuto 74. Los de Roberto Bas quisieron reaccionar y Pedro Sempere recortó distancias en el electrónico (1-2). Fueron los mejores minutos para los locales y cerca estuvieron de empatar el encuentro. No hubo tiempo para más y, aunque el Ontinyent 1931 por fin encontró el camino al gol, los errores le impidieron puntuar.

El Atzeneta tampoco pudo puntuar por segunda jornada consecutiva. El partido se le puso muy cuesta arriba demasiado pronto al conjunto de Fran Giménez. El Atlético Levante abrió el marcador a los 7 minutos de encuentro tras un centro desde la derecha que remató Krug (0-1). La acción venía precedida de un remate de córner del conjunto "taronja" que los visitantes salvaron bajo palos. Se abrió un nuevo escenario donde ambos equipos quisieron proponer para buscar el gol: el Atzeneta para empatar y el filial “granota” para sentenciar. La intensa tormenta que visitó en la tarde del domingo nuestras comarcas también hizo acto de presencia en el Regit. Con la mínima ventaja para el Levante se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, parecía que se atisbaba un rayo de esperanza para los del Regit. El Atlético Levante se quedó con un hombre menos en el minuto 51, tras ver Ruiz dos cartulinas amarillas en un minuto. Con superioridad numérica, el Atzeneta jugó prácticamente toda la segunda parte en campo contrario, generando ocasiones de peligro que no consiguió materializar. Los de Fran Giménez no pudieron aprovechar esa ventaja y el marcador ya no se movió (0-1). Segundo partido consecutivo como locales en el que no consiguen puntuar, y el próximo fin de semana buscarán la reacción a domicilio.