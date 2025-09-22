La Pobla del Duc registro ayer un seísmo de 1,9 grados

El municipio de La Pobla del Duc, en la comarca de La Vall d´Albaida, registro ayer domingo, un seísmo de 1,9 grados de magnitud en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimientos sísmico fue detectado a las 19:28 horas al suroeste del término municipal de La Pobla del Duc, con epicentro de a 2 kilómetros de profundidad y en una zona próxima a la carretera CV-611 y cerca de Castelló de Rugat y Rafol de Salem.

Este es el quinto seísmo que se registra en La Pobla del Duc en lo que llevamos de año, los cuatro anteriores tuvieron lugar los días 7 de abril, 8 de abril, 13 de mayo y 15 de mayo.

En la comarca ya son 11 los movimientos sísmicos superiores a 1,5 grados de magnitud, que sumados a los de La Pobla se registraron en Benicolet (14 enero), Rafol de Salem (7 abril), Bufali (8 abril), Aielo de Malferit (23 junio y 19 julio) y Ontinyent (19 julio).

Por lo que respecta a la provincia de Valencia el total de seísmos registrados se elevan a 65, frente a los 59 de Alicante y los 13 de Castellón.

Font de la Figuera

A su vez, cabe recordar que también se registró un terremoto leve el pasado 19 de septiembre en la localidad de la Font de la Figuera. Así, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirmó la detección de un pequeño terremoto en el municipio de la comarca de la Costera a las 6:49 horas de la mañana. Desde el organismo oficial apuntan que el pequeño movimiento sísmico ha alcanzado un nivel de dos grados en la escala Richter y se ha localizado a cuatro kilómetros de profundidad.