La reforma del Parque Mestre Ferrero avanza con la propuesta de adjudicación de las obras de la primera fase

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Ontinyent ha aprobado en su última reunión la propuesta de adjudicación de las obras de la primera fase de la reforma del Parque Mestre Ferrero, uno de los principales espacios verdes urbanos de la ciudad. En concreto, el lote 1, relativo a obra civil, equipaciones e instalaciones, se propone adjudicarlo a la empresa Canalizaciones y Derribos Safor SL por un importe de 558.675,28 euros IVA incluido. El lote 2, correspondiendo a jardinería e instalación de abastecimiento de agua y riego, será para la empresa SA Agricultoras de la Vega de Valencia, con un importe de 122.585,10 euros IVA incluido. En total, 681.260 euros para esta fase, que subvenciona la Diputación de València.

Además, la Plataforma de Contratación del Estado ha publicado la adjudicación de los servicios de asistencia técnica para la dirección de las obras (tanto de la primera como de la segunda fase), así como para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la segunda fase. Ambos lotes han sido adjudicados a la empresa Júcar-*Arqing SL, con importes de 49.044,41 euros IVA incluido para la dirección de obra y 34.307,96 euros IVA incluido para la redacción del proyecto.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba que “estamos ante un paso fundamental para avanzar en la modernización de uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad. El Parque Mestre Ferrero ha sido durando más de tres décadas un punto de encuentro, de ocio y de convivencia, y con esta actuación lo queremos adaptar a los nuevos tiempos, hacerlo más amable, accesible y sostenible, y que continúo siendo un pulmón verde para el barrio de Sant Josep y para el conjunto de Ontinyent”.

La regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia, incidía en que “no hablamos solo de una renovación estética, sino de una actualización integral que respeta los valores consolidados del parque, especialmente su vegetación, y que introduce mejoras en accesibilidad, en espacios infantiles y deportivos, en sostenibilidad y en funcionalidad. Es una reforma que atiende las necesidades del vecindario y que ha sido trabajada con criterios técnicos exigentes y con la máxima transparencia”. La regidora subrayaba que “esta actuación refuerza la voluntad del Gobierno de Ontinyent de continuar invirtiendo en la calidad urbana y ambiental de la ciudad, haciendo de nuestros parques y espacios públicos lugares pensados para el bienestar y la convivencia de todas las personas”.

La reforma integral del Parque Mestre Ferrero se desarrollará en dos fases. La primera, que ahora se pone en marcha, afecta 6.000 m² y cuenta con una inversión de 700.000 euros subvencionados por la Diputación de València. La segunda, prevista para el periodo 2026-2027, completará la renovación de la totalidad de los 15.000 m² del parque con una inversión estimada de 1,3 millones de euros. El proyecto, elaborado por el equipo de arquitectura formado por *Sari Calatayud y Rafa Mira, apuesta por la naturalización del paseo central, la renovación de las zonas de juego, la mejora de la pista deportiva, la reorganización de los recorridos internos, la renovación del mobiliario urbano y la creación de espacios más accesibles e inclusivos.