La RunCàncer vuelve a Xàtiva y suma su undécima edición

Un año más, y ya son once, Xàtiva vuelve a forma parte del circuito de carreras y marchas solidarias RunCàncer de la provincia de València. Desde la organización apuntan que los objetivos de la cita son "promocionar los hábitos de vida saludable fomentando la participación para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer con la concesión de becas predoctorales, puesto que el 100% del dinero obtenido por los dorsales será destinado íntegramente para programas de investigación, por eso es tanto importante que los participantes adquieran y lleven sus dorsales".

En Xàtiva, la cita tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre de 2025 a partir de las 10.00 horas. Constará de dos pruebas diferentes: una carrera competitiva de 6,5 Km y una marcha no competitiva de 4 Km. La carrera empezará a las 10 en punta, mientras que la modalidad de marcha empezara pocos minutos después. Las dos tendrán como salida y meta la Alameda Jaime I, ante el Ayuntamiento.

El importe del dorsal es de 5 euros y se destinará íntegramente a la investigación contra el cáncer, con opción a camiseta conmemorativa por 7€ más, importe que también será destinado en la parte proporcional en la lucha contra esta enfermedad.

Los dorsales se pueden conseguir de manera presencial para los participantes de la marcha. Se pueden encontrar dorsales en los siguientes establecimientos hasta el viernes 26 de septiembre hacia mediodía: Aquasport y Setabis Sport.

Los participantes en la modalidad de carrera tienen hasta el próximo viernes 26 de septiembre a las 23.59h para apuntarse en la siguiente web:

https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/xativa-contra-el-cancer-2025

Con la opción en línea, la recogida de dorsales será viernes 26 en el patio de la Casa de la Cultura.

La edad mínima de los participantes en la carrera es de 16 años. Los menores tendrán que llenar una autorización e ir acompañados de un adulto que se responsabilice de ellos. En la marcha pueden participar no solo adultos, sino también jóvenes, adolescentes, niños, niñas, bebés con carros, mascotas, etc. Los menores que participan en la marcha tienen que hacerlo acompañados siempre por adultos. Es muy importante que todos los y las marchantes, lleven su dorsal, y así, poder estar cubiertos por el seguro de responsabilidad civil.

El dispositivo preparado para el día de la prueba contará con efectivos de la Policía Local y Protección Civil, médico y ambulancia fija junto a la línea de meta. Habrá también guardarropa para los corredores y corredoras, baños a la Glorieta, duchas en el polideportivo municipal Les Pereres y aparcamientos en el Pabellón de Voleibol y les Pereres. En 2024, Xàtiva colaboró con 10.610 euros.