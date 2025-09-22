El temporal deja a Anna sin agua y a Vallada sin pan

Más de 23 litros en una hora. Es el dato que ilustra la fuerza del temporal que ayer se dejó notar en algunas localidades de las comarcas de la Canal de Navarrés, la Costera y la Vall d'Albaida.

Así, en Anna -por ejemplo- la tormenta ha ocasionado una grave avería eléctrica en varios equipos que ha obligado a cortar momentáneamente el agua potable en la población a primera hora de este lunes. Desde primera hora de la mañana, los técnicos de Aqlara trabajan intensamente para restablecer el servicio lo antes posible.

Y En Vallada, la gran cantidad de granizo y agua acumulada en poco tiempo tapó los imbornales y ocasionó muchos problemas a los vecinos, inundando sótanos y provocando daños moderados en algunas casas. En algún punto llegaron a concentrarse dos palmos de granizo.

El vendaval también ha dejado sin pan a la localidad de la Costera este lunes, debido a que la única panificadora que funciona en Vallada sufrió destrozos al salir volando la chapa del local. La acumulación de árboles y ramas caídas, por otra parte, ha obligado al ayuntamiento a solicitar la ayuda de las brigadas forestales de la Diputación de Valencia para retirarlas de las vías, dado que el consistorio no dispone de suficiente personal para afrontar estos trabajos debido en buena medida al retraso de la Generalitat en resolver las ayudas del Plan Emerge.

“Parecía que se acababa el mundo”, relata la alcaldesa de Vallada, María José Tortosa, que pone el foco en que, dentro de los males provocados por el temporal, no ha habido daños personales ni destrozos extremadamente severos.

El reventón húmedo de este domingo también provocó una serie de desperfectos y desprendimientos en distintos puntos de Moixent. A pesar de que algunos de ellos se han ido resolviendo de manera provisional, el ayuntamiento procedió al cierre temporal de parques y jardines, el cementerio y el patio del CEIP Pare Moreno. También se cerró a la circulación la Avenida de Bellús.

Coches abollados y árboles rotos por la granizada en Xátiva / Perales Iborra

Ramas y tráfico restringido

La ciudad de Xàtiva fue otra de las urbes en las que más notó la presencia de precipitaciones acompañadas por rayos y truenos. La situación ocasionó que se notificaron diversos incidentes causados por la caída de ramas. Así, a las 19:30 de la tarde, la Policía Local de Xàtiva recibió un aviso sobre la caida de un arbol, que cortó acceso a una senda de acceso a Cova Negra. El arbol cayó en una zona de estacionamiento emplazada en las proximidades de la Cova Negra, en la parte contraria de la Casa de la Llum. A su vez, también se notificó la caída de varias ramas de grandes dimensiones, que causaron alteraciones en el tráfico rodado y daños en coches estacionados. Así ocurrió en la Plaça d'Almassera, donde una rama de grandes dimensiones cayó encima de un turismo. Los servicios de Emergencias también recibieron un aviso por un posible conato de incendio a causa de la caída de un rayo en la zona de Bixquert. Brigadas forestales trabajaron en la zona. También pasó algo similar en la Avenida Selgas, donde agentes de la Policía Local tuvieron que reordenar y controlar el tráfico a causa de las ramas de platanero que cayeron sobre la calzada. Y se notificaron daños en varios vehículos aparcados en la calzada. En Abú Masaifa, Padre Claret y Dos Molins también sucedieron incidentes similares, siendo balizadas todas las zonas afectadas. A su vez, el viento arrancó una placa metálica del pabellón de volley, aunque no se notificaron daños personales.

En Ontinyent, por su parte, también se registraron episodios similares. Así, se retiraron -por ejemplo- dos ramas de grandes dimensiones caídas por las rachas de viento en la calle Mestre Valls y en la urbanización Les Aigües. También se recibieron diferentes avisos de afectación en mobiliario urbano, además de en terrazas de bares.

Por último, en Canals también se registró la caída de grandes ramas a la vía pública. A su vez, las precipitaciones también causaron daños en los puestos de la feria de artesanía: "Todo duró apenas diez minutos, pero fue suficiente para arrasar con todos los puestos que se habían armado para la fiesta del pueblo. Nosotras somos artesanas y nos hemos quedado sin nada", argumenta una de las afectadas a Levante-EMV.