Xàtiva implantará a partir de octubre el contenedor marrón para la recogida separada de la materia orgánica

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través de la empresa FCC, iniciará a partir del 1 de octubre la implantación del contenedor marrón para la recogida de residuos orgánicos en todo el término municipal, lo que supondrá la recogida separada de la materia orgánica, lo cual permitirá reducir los residuos que acaban en el vertedero.

La implantación del contenedor marrón responde al cumplimiento de la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como a su transposición a nivel autonómico mediante la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunidad Valenciana. Ambas leyes establecen que los municipios están obligados a implantar la recogida separada de biorresiduos (restos de comida o pequeños residuos vegetales).

De esta manera, separando los biorresiduos desde casa y depositándolos en el contenedor marrón, se conseguirá reducir la llegada de residuos mezclados a las plantas de tratamiento, lo que facilitará una gestión más optimizada. Además, al estar correctamente separados, las plantas pueden someter estos biorresiduos a un proceso natural, transformándolos en compost para fertilizar los campos. De esta forma, se mejora la calidad del suelo y se obtienen más beneficios para el medio ambiente.

Campaña de educación ambiental

Para que toda esta información llegue a la ciudadanía, el consistorio ha puesto en marcha una campaña de educación ambiental con el fin de informar a la ciudadanía sobre este nuevo contenedor marrón, qué tipos de residuos deben depositarse en él (restos de comida, café, té, cáscaras de fruta y verdura…) y qué residuos deben seguir depositándose en el contenedor de la fracción resto a partir del 1 de octubre.

Además, a todas las personas que se acerquen al expositor de información (ubicado los martes y viernes de 9 a 13h en la plaza del Mercat), se les entregará un paquete de bolsas compostables para depositar los biorresiduos, así como una guía doméstica con esta información. Este punto servirá también para resolver dudas en relación con la gestión general de residuos en Xàtiva. Asimismo, se realizarán próximamente charlas informativas tanto a nivel asociativo como escolar.

Este paso permitirá que Xàtiva avance hacia una gestión de residuos más eficiente, sostenible y adaptada a los estándares de la economía circular a escala europea, estatal y autonómica.