Xàtiva pone en marcha dos clubes de lectura infantiles y juveniles en la Biblioteca Municipal
La iniciativa, incluida en los Presupuestos Participativos con una inversión de 4.400 euros, requiere inscripción previa antes del viernes
Xàtiva ha anunciado la creación de dos clubes de lectura dirigidos a niños y niñas de Primaria, que se desarrollarán en la Biblioteca Municipal. La iniciativa forma parte de las acciones seleccionadas en el marco de los Presupuestos Participativos y cuenta con una inversión municipal de 4.400 euros.
Los clubes estarán dinamizados por Eva Andújar y adaptados a cada ciclo educativo. El Club de Lectura Infantil, dirigido al alumnado de 1º y 2º de Primaria, trabajará a partir de álbumes ilustrados y dinámicas vivenciales y lúdicas, sin necesidad de lectura previa. Las sesiones se realizarán el primer miércoles de cada mes a las 17:30 h.
Por otro lado, el Club de Lectura Juvenil, pensado para el alumnado de 5º y 6º de Primaria, girará en torno a novelas y cómics que el alumnado leerá en casa y que posteriormente se comentarán en encuentros abiertos a la conversación y a actividades creativas. Estas sesiones también tendrán lugar el primer miércoles de cada mes, a las 18:30 h.
La primera sesión será el miércoles 1 de octubre y las inscripciones deben formalizarse presencialmente en la Biblioteca Municipal hasta el viernes 26 de septiembre. Las plazas son limitadas, por lo que desde el consistorio se recomienda inscribirse con antelación.
“Esta iniciativa que ahora hacemos realidad es una demanda ciudadana concretada a través de los Presupuestos Participativos”, ha explicado el concejal de Biblioteca, Alfred Boluda, y ha destacado “que serán clubes muy interesantes donde los participantes podrán adentrarse en el mundo de la lectura a partir de un lenguaje cercano a la gente joven, como el de los cómics o los álbumes ilustrados”.
