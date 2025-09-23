El 31º Premi de Literatura Eròtica de la Vall llega al monasterio de Llutxent con un espectáculo innovador

La sede de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, en Ontinyent, ha acogido este martes la presentación del 31º Premi de Literatura Eròtica, un galardón único en lengua valenciana que se entregará este viernes 26 de septiembre, a las 22 horas, en el Monasterio del Corpus Christi de Llutxent.

Después de más de tres décadas de trayectoria, el premio continúa consolidándose como un referente cultural y literario. El presidente de la Mancomunidad, Ismael Sanvíctor, ha subrayado “el orgullo de mantener un galardón que da visibilidad a un género poco habitual como es la literatura erótica y que, además, contribuye a prestigiar y difundir nuestra lengua”. Este año se han presentado 33 originales procedentes de diferentes lugares, hecho que, según Sanvíctor, “demuestra el interés creciente y la consolidación de este premio, que siempre culmina con la selección de una obra de gran calidad”.

Un espacio emblemático

El lugar escogido para la entrega es uno de los grandes atractivos de la edición. La alcaldesa de Llutxent, Xaro Boscà, ha destacado que es un “honor para el municipio acoger este año el premio y, sobre todo, la posibilidad de disfrutarlo en un escenario tan emblemático como el Monasterio del Corpus Christi, uno de los exponentes más valiosos del patrimonio de la Vall d'Albaida”. Para Boscà, la cita supone “un doble placer: el de compartir literatura y el de descubrir un entorno histórico y arquitectónico extraordinario”.

La entrega del premio no será una simple gala, sino un espectáculo multidisciplinario. El coordinador de Ad libitum, Lluís Muñoz, ha recordado que hace quince años que su compañía introdujo este formato innovador: “Nuestra idea ha sido siempre transformar el acto en una experiencia cultural completa, donde música, teatro y danza conviven en un montaje con identidad propia”. En este tiempo han pasado figuras como Esther Valls, Débora Esteve, Maribel Vilaplana, Aitor Bataller o Violeta Giner, y este año será la joven actriz valenciana Ainoa Alapuente, con experiencia en el cine, teatro y circo, quien guiará la interpretación. Estará acompañada por el pianista y compositor Alejandro Tardío, que ha creado arreglos musicales exclusivos para la ocasión.

La propuesta artística de este año transportará el público al ambiente de las discotecas de finales de los años setenta e inicios de los ochenta, cuando estalló la música disco, un fenómeno que, como ha explicado Muñoz, “revolucionó la música al incorporar la tecnología y el sintetizador a la escena musical”.

Los representantes institucionales y los organizadores han coincidido a destacar que la gala es mucho más que una entrega de premios: es una velada abierta a toda la ciudadanía que combina literatura, patrimonio y artes escénicas. Por eso, Boscà ha hecho un llamamiento a la asistencia: “Invitamos en todo el mundo a acercarse este viernes en Llutxent para disfrutar del premio, del ambiente festivo y del monumento maravilloso que es el Monasterio del Corpus Christi”.

Con la fuerza de una literatura singular, el valor patrimonial del monasterio y el espectáculo creado por Ad libitum, el 31.º Premio de Literatura Erótica de la Vall d'Albaida se presenta como una de las citas culturales más destacadas del año.