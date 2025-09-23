El compositor de Canals David Penadés-Fasanar estrena una obra inspirada en la dana en Chicago

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Loyola presentará este sábado 27 de septiembre el estreno en Norteamérica del intermezzo "Llagrimes de fang", obra del compositor de Canals David Penadés-Fasanar, inspirada en la DANA que azotó Valencia en 2024. La dirección estará a cargo del maestro mexicano Miguel Ángel Alatorre.

El concierto, organizado por la asociación Encanto Art, se celebrará en el Teatro Jo Ann Rooney Hall. El compositor nacido en la Costera apunta que la obra musical "propone al público un viaje musical que transforma la memoria de la tragedia en arte". Así, con “Llagrimes de fang”, Penadés-Fasanar quiere rendir homenaje a las víctimas de la catástrofe y plasma en música "tanto la fuerza devastadora de la naturaleza como la resiliencia de quienes la padecieron".

También apunta que la llegada de la composición a Chicago "supone un puente cultural entre España, México y Estados Unidos".

Trayectoria del autor

Natural de Canals (Valencia), nace en 1978. Cursa los Estudios Superiores en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia. Así mismo es Máster en Estética y Creatividad Musical por la Universitat de València. Estudia dirección con profesores como Cristobal Soler, Jorma Panula o Jose Mª Cervera Collado entre otros y composición con Andrés Valero, Ferrer Ferran, Leonardo Balada o Gregory Fritze.

Es Premio de Honor Extraordinario Fin de Grado Superior. Premio Euterpe de la Música otorgado por la Federación de Bandas de Música de la Comunidad Valenciana y Batuta de Oro concedida por la Diputación de Valencia.

En su faceta de Compositor, sus obras han sido estrenadas e interpretadas por Orquestas y Bandas tanto profesionales como amateurs o de estudiantes de diferentes países destacando España, Alemania, Colombia, Canadá, Portugal, México, Perú…y entre las bandas profesionales españolas destacan las Bandas Municipales de Valencia, Alicante, Albacete, Barcelona, A Coruña, Badajoz, Oviedo. Asimismo, tiene diferentes Premios de composición.