Da positivo en drogas tras llevarse por delante una señal de tráfico y casi atropellar a unos jardineros municipales

Aunque las administraciones públicas endurecen las sanciones referentes a la conducción de vehículos bajo sustancias prohibidas, los casos donde los conductores no respetan la normativa se siguen sucediendo. Las campañas de concienciación, muchas veces, caen en saco roto.

Así ha ocurrido esta mañana en Xàtiva. El conductor de un utilitario de la marca Citroën de color azul ha protagonizado un incidente en la capital de la Costera que podría haber tenido consecuencias nefastas. Las fuentes consultadas confirman que todo ha ocurrido sobre las ocho y media de la mañana y que el conductor implicado se ha llevado por delante una señal de tráfico "y casi atropella a una cuadrilla de jardineros municipales" antes de darse a la fuga. El incidente ha tenido lugar en la CV-645, a la altura del British College, en una de las salidas de la capital de la Costera. Han sido los propios trabajadores municipales quienes han tomado nota de la matrícula del turismo y han pasado parte de lo ocurrido a la Policía Local.

Las mismas fuentes confirman que la Policía Local de Xàtiva ha detenido al conductor infractor en un control de alcohol y drogas, identificando el utilitario. El conductor ha sido detenido por los agentes y sometido al control de consumo de sustancias prohibidas, dando positivo en drogaos, por lo que ha acabado siendo denunciado.