El Festival Nòmade contará con una amplia oferta gastronómica en la Vall d'Albaida

La gastronomía, la música y el patrimonio serán protagonistas este fin de semana en una nueva edición del Festival Nòmade, que llega a Ontinyent, Bocairent y La Font de la Figuera con una programación que además de oferta musical y cultural, contará con una amplia oferta gastronómica. La vicepresidenta primera de la Diputación y regidora de Promoción Económica de Ontinyent, Natàlia Enguix, destacaba el interés de esta actividad “para seguir proyectando nuestra gastronomía y el producto local, de proximidad, disfrutando también de la música y el arte con tranquilidad y en un acontecimiento no masivo, una oferta responsable para un turismo sostenible y próximo”.

Así, el Mercado Gastro(Arte)Sano, con entrada libre, será uno de los espacios más destacados de la programación, situado el sábado 27 al Museo Textil de Ontinyent (coincidiendo con el concierto de Los Mejillones Tigre). Esta oferta gastronómica llegará de la mano del restaurante El Taullel, dirigido por el chef local José Gómez, que ofrecerá a mediodía un variado repertorio de arroces a mediodía, entre los cuales destacan el arroz de pop y calamar de playa, el arroz con costillas de cerdo duroc y setas u opciones veganas como el arroz al horno vegano y el arroz rojo y negro de verduras de temporada.

Ya sábado por la tarde y noche a la Glorieta, de 19:30 a 02:00 horas, durante la velada musical que incluirá las actuaciones de Duncan Dhu, Las Migas y Hermano Salvaje, el público podrá degustar tapas creativas. Entre ellas estarán la Coca de Fira (ganadora del concurso de la Feria de Noviembre 2024) o la Tapa Bucanera (galardonada al concurso de tapas de las fiestas de Moros y Cristianos 2025), además de otras elaboraciones que combinan innovación y producto de proximidad. Todo esto se completará con una selección de vinos de bodegas de la región como Los Frailes, Rafa Cambra, Bodega Can Leandro, Viña Alforí, Bodega Fil·loxera y Bodegas Arráez.

En Bocairent, el domingo a mediodía, la oferta gastronómica (coincidiendo con la actuación de los Seres Queridos) estará dirigida por José Bas con “A Leña Cocina Rural”, con platos tradicionales como el arroz de puchero a leña (con manitas, costilla y morcilla) el gazpacho de pastor con caza o un arroz con verduras y setas, con entrada libre y dentro de la segunda jornada del Mercado Gastro (Arte) Sano. “A Leña Cocina Rural” también se encargará previamente el viernes de la parte gastronómica en la visita que se organizará a las bodegas Arràez.

La programación se completa con las Experiencias Nòmade, tres de las cuales tendrán lugar en Ontinyent: una cata comentada de vinos al Palau de la Vila sábado a las 18:00 horas, una visita guiada al Museo Textil de la Comunidad Valenciana el sábado en la misma hora; y un brunch en la Finca La Escalera el domingo a las 11:30 horas. Natàlia Enguix remarcaba que “en Ontinyent y la Vall d'Albaida tenemos una gastronomía propia y de calidad que nos diferencia y citas como esta nos ayudan a ponerla en valor, reforzando el compromiso con nuestra identidad y con un modelo turístico basado en la sostenibilidad y la singularidad del territorio”.