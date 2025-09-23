La gestión de las colonias felinas vuelve a incendiar el debate político en Xàtiva

La gestión de la colonias felinas ha vuelto a encender el debate político en Xàtiva. Se trata de un tema reincidente, que causa siempre un cruce de acusaciones entre el principal partido de la oposición -PP- y las formaciones que integran el equipo de gobierno.

Ahora, los popular han denunciado que "por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento ha perdido una subvención estatal destinada al control de colonias felinas urbanas. La resolución definitiva publicada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el pasado 15 de septiembre de 2025 confirma que Xàtiva no recibirá los 69.028,83 € solicitados".

"El motivo de la exclusión en 2025 es especialmente grave: el Consistorio presentó inicialmente la memoria del proyecto únicamente en valenciano, incumpliendo la obligación de presentarla en castellano. El Ministerio dio un plazo de subsanación, pero en la documentación corregida el Ayuntamiento entregó una traducción deficiente que contenía errores de adaptación, frases mal construidas y hasta párrafos íntegros en valenciano", prosiguen desde el partido conservador.

“Estamos ante un caso de negligencia y falta de rigor administrativo inaceptable. Primero entregan un documento en un idioma que no cumple con los requisitos de la convocatoria. Después, cuando tienen una segunda oportunidad, presentan una traducción mal hecha, con errores de ortografía, expresiones incoherentes y párrafos en valenciano. Al final, por estas chapuzas hemos perdido casi 70.000 €”, denuncia el portavoz popular Marcos Sanchis.

Asi, exponen desde el PP de Xàtiva que ha analizado el expediente y ha constatado "numerosos fallos en la memoria traducida: expresiones como cuantos mejor en lugar de cuantos más mejor, el uso de“extremante en vez de extremando, la palabra incompleta vetera por veterinaria, además de párrafos sin traducir". “No hablamos de un error puntual, sino de un documento lleno de incorrecciones que demuestra la falta de seriedad del gobierno de Roger Cerdà”, subraya Sanchis.

Y apuntan que "no se trata de un hecho aislado. En 2024, Xàtiva ya perdió otra subvención estatal para colonias felinas por un valor de 48.591,18 €. La causa oficial fue que el proyecto no alcanzó la puntuación necesaria para ser beneficiario, quedando fuera de la convocatoria. Sin embargo, el PP denunció entonces la grave irresponsabilidad del gobierno local al haber incluido en la solicitud a la asociación CES Colònies Felines como entidad participante, cuando no existía convenio en vigor desde 2020, ni contaban con su autorización ni conocimiento".

"En total, más de 118.000 euros en solo dos años se han escapado por la incompetencia del gobierno socialista", lamentan. “Ese dinero perdido debía haberse invertido en la esterilización de gatos, en mejorar los refugios, en tratamientos veterinarios y en campañas de sensibilización. Por culpa de la negligencia del PSOE, Xàtiva ha quedado fuera de las ayudas mientras otros municipios sí reciben la financiación. Al final, los grandes perjudicados son los vecinos de Xàtiva y las propias colonias felinas”, concluye Sanchis.

El Partido Popular exige "explicaciones inmediatas al alcalde Roger Cerdà y a la concejala responsable, y recuerda que los errores se pagan caros: dos años consecutivos perdiendo subvenciones vitales que suman más de 118.000 €, dinero que nunca volverá y que se ha perdido únicamente por la incapacidad del actual gobierno municipal".

Respuesta del equipo de gobierno

Las críticas populares han sido rechazadas por el equipo de gobierno: "Como ya hemos comentado, desde el Ayuntamiento de Xàtiva llevamos el trabajo en el día. El pasado 24 de julio, dentro del plazo de reclamación de la subvención, enviamos al Ministerio de Derechos Sociales toda la documentación requerida en castellano (también el Plan de Colonias que está originalmente escrito y consensuado en valenciano)".

"Hace una semana surgió la resolución de la subvención, y Xàtiva estaba excluida por el motivo 'documentación en otras lenguas'. En este punto, como pensábamos que se debía de tratar de un error del Ministerio nos pusimos de nuevo en contacto con ellos. Y hace 3 días nos confirmaron que efectivamente se trata de un error. Ahora mismo estamos a la espera de una rectificación", explican.

"Pero todo esto ya lo saben desde el PP de Xàtiva y lo han escondido deliberadamente. En el mismo expediente donde se encuentra la documentación entregada por el Ayuntamiento de Xàtiva al Ministerio, también se encuentra la respuesta del Ministerio al Ayuntamiento donde admiten que se trata de un error suyo", prosiguen.

"Desde el Ayuntamiento se quiere poner en valor la tarea ingente en materia de Bienestar Animal que se está llevando a cabo, con un notable incremento de las esterilizaciones y las adopciones de los gatos de la ciudad gracias al trabajo de las voluntarias, las veterinarias y las técnicas que se dejan la piel diariamente al cuidar las colonias felinas de la ciudad. Estas difamaciones por parte del PP no servirán para parar el trabajo ni para menoscabar el trabajo de estas personas", apuntan desde el consistorio.

"Además, también es irónico que el PP se interese ahora por el bienestar de los animales de Xàtiva cuando desde el año 2023, que volvieron a gobernar en la Generalitat y la Diputación, no ha habido ningún tipo de subvención dirigida a Bienestar Animal. Toda la inversión desde entonces se ha hecho desde el consistorio", lamentan.

Y recuerdan que "en el 2023 la Inversión económica fue de 9.431,20 € En el 2024 de 32.389,33 € y este 2025 partimos de un presupuesto inicial de 30.000 €. Todo esto nos ha permitido realizaron este año 77 esterilizaciones y 200 intervenciones en curas o urgencias. Además de dedicar 2.600 € en alimentación para los voluntarios y voluntarias adscritos en el programa", finalizan.