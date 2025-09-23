El granizo arruina cosechas enteras de caquis y olivos: "Las pérdidas pueden ser millonarias"

La fuerte tormenta de pedrisco que el domingo sacudió a una docena de municipios de la Costera y la Vall d'Albaida ha dejado cuantiosas pérdidas para los agricultores en el inicio de la temporada de caquis, olivos y cítricos, los cultivos más afectados por este último temporal.

En localidades como la Pobla del Duc o Vallada, el episodio se suma a otras granizadas que ya habían dañado los frutos con anterioridad, en los meses de mayo o agosto.

En una primera valoración, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cifra en 9 millones de euros el impacto negativo de la tormenta en 1.700 hectáreas de explotaciones agrícolas de la Costera (Moixent y Vallada) y la Safor. En Moixent, el tamaño de las piedras ha provocado en algunas parcelas afecciones superiores al 80% en cultivos de olivar, cítricos y caquis. Aunque ya se observan impactos en los frutos, los agricultores advierten de que el verdadero alcance de los daños se verá en los próximos días.

Caqui afectado por el pedrisco en la Pobla del Duc. / Levante-EMV

El delegado de AVA-ASAJA en Moixent, José Luis Sanchis, califica la situación en el olivar de “desastrosa”, puesto que el daño en este cultivo alcanzaría al 90% de la producción. "En algunas parcelas apenas se han salvado cuatro olivos. Estas pérdidas pueden ser millonarias”, expone Sanchis. El pedrisco vino acompañado de rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, lo que ha resultado “letal para el caqui en algunas parcelas donde la afección alcanza el 100%”, según corrobora Rafa Tomás, agricultor asociado de Moixent. Esta afección se repite en los cítricos, cuya fruta ha quedado en muchos casos marcada e inservible para la comercialización.

En Vallada, el pedrisco ha golpeado más al núcleo urbano que a los cultivos agrícolas que lo rodean, puesto que "no ha cogido una zona muy amplia", según expone el productor Julián Úbeda, de la Unió de Llauradors. "La granizada del 22 de agosto fue más perjudicial para los agricultores porque afectó al 75% del término", recalca. En cualquier caso, la última tormenta ha causado en algunas zonas afecciones de hasta el 90% en cultivos de olivar -con la mitad de la cosecha en el suelo- y del 100% en naranjos. "Ha hecho mucho mal pero en un ámbito no muy grande", incide Úbeda, que calcula que se habrá visto afectado un 30% del pueblo de Vallada. Mucha naranja ha quedado marcada y respecto al caqui se calculan pérdidas del 100% en las explotaciones afectadas.

Granizo en Montitxelvo. / Levante-EMV

Varios pueblos afectados en la Vall

En la Vall d'Albaida, el pedrisco ha dejado daños en los términos de la Pobla del Duc, Llutxent, Ontinyent, Benigànim, Quatretonda, Aielo de Malferit, Montitxelvo, Terrateig Benicolet o l'Olleria. Aunque este martes se conocerá con más precisión la superficie afectada, las primeras estimaciones de La Unió de Llauradors apuntaban ayer a una amplia zona de más de 5.000 hectáreas. En cualquier caso, el mal ha sido muy diverso y no en toda esta extensión hay cosechas dañadas. Algunos cálculos cifraban entre 6 y 8 millones de kilos la producción de caqui afectada, por los 500.000 kilos de cítricos y los 200.000 kilos de olivar.

El cultivo del caqui ha sido el más golpeado en materia de daños, seguido del olivar y los cítricos, cuya piel aguanta más. La Pobla del Duc ha sido el término más castigado, después de que en mayo ya sufriera graves pérdidas por otro episodio de pedrisco.

AVA-ASAJA ha solicitado a Agroseguro que agilice la peritación de los siniestros y reclama a las administraciones competentes la puesta en marcha de medidas de apoyo urgentes, tales como ayudas directas, préstamos bonificados y exenciones fiscales.