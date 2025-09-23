L’Ateneu Filosòfic presenta a Xàtiva el llibre de Rafa Gomar sobre els últims dies de Walter Benjamin
L’acte tindrà lloc aquest divendres 26 a les 19.00 a la Casa de Cultura
Intervindran l’autor i l’editor, Juli Capilla. Guiarà l’acte el professor Josep Agustí
L'Ateneu Filosòfic de Xàtiva reprén la seua activitat pública aquest divendres dia 26 amb la presentació del llibre Walter Benjamin. Passatges acabats (Ed. Lletra Impresa), plantejat pels organitzadors com un diàleg al voltant de la memòria, la ciutat i el pensament. La presentació estarà a cura del professor Josep Agustí i comptarà també amb la participació de l'editor del llibre, Juli Capilla, així com del mateix autor, Rafael Gomar.
D’aquesta manera, l’Ateneu dona continuïtat a la primera de les convocatòries. Fou el passat 9 de maig, en un acte a la Casa de Cultura de Xàtiva que va servir de presentació de l’associació i del projecte audiovisual Ilrrike, i que va comptar amb la intervenció del professor Tobies Grimaltos. El ponent va pronunciar la conferència Postveritat i bullshit: indiferència cap a la veritat. L’Ateneu Filosòfic de Xàtiva, presidit per Rafel Carril, vol promoure el debat i parlar de filosofia de portes endins com a col·lectiu, però també a través de convocatòries públiques com aquesta, on l’entrada és lliure. L’acte d’aquest divendres tindrà lloc a les 19.00 igualment a la Casa de Cultura de Xàtiva. L’autor signarà exemplars.
Sobre el llibre de Lletra Impresa:
Perseguit per la Gestapo, el filòsof jueu Walter Benjamin (1892-1940) travessa la frontera i s’instal·la a Portbou amb la intenció d’embarcar-se des de Lisboa cap a Nova York. Tanmateix, les autoritats franquistes no li permeten de fer el viatge cap a l’exili, i el deixen en un atzucac personal de difícil reversió. Benjamin passa les seues últimes hores de vida a Portbou, una ciutat grisa aclaparada i controlada pels feixistes, en una habitació de l’Hotel de França, des de la qual ens narra, en una sola nit, la trajectòria de la seva vida: des de la infantesa i l’adolescència fins als anys d’aprenentatge, les frustracions acadèmiques posteriors i les diverses peripècies vitals per sobreviure.
