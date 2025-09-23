Quince entidades se suman a la plataforma de la Costera contra el genocidio de Gaza
Han dirigido una petición formal al Ayuntamiento para que "se instale la bandera palestina en aquellos locales públicos que se considere"
La plataforma de la Costera -que se constituyó hace 11 días- ya suma 15 asociaciones y entidades. Los impulsores de la iniciativa expone que "los objetivos de la Plataforma que no son otros que manifestar su total rechazo al genocidio que se está cometiendo en Gaza ante la indiferencia e inacción de muchos Gobiernos y administraciones".
A su vez, exponen que "se ha dirigido una petición formal al Ayuntamiento para que se instale la bandera palestina en aquellos locales públicos que se considere y se está trabajando para que haya una asistencia masiva a la manifestación del día 3 en Xàtiva".
Desde la plataforma también anuncian que el próximo jueves se realizará una cacerolada desde la estación de Renfe a las 19 horas y se ha abierto un formulario de inscripción para recoger las adhesiones a la Plataforma de las asociaciones y entidades que lo deseen cuyo enlace es https://forms.gle/RBXeJG3kotXjT87B7
LISTADO DE ENTIDADES Y ASOCIACIONES QUE INTEGRAN LA PLATAFORMA DE LA COSTERA CONTRA EL GENOCIDIO DE GAZA.
- Plataforma de Pensionistes
- Xateba
- CCOO
- Gent de la Consolació
- Ateneu Popular
- Montesa Territori Viu
- lectiu feminista Les Tàperes de Montesa
- Xàtiva Unida
- Endavant
- Agrupació local PSPV
- Compromís Xàtiva
- Compromís La Costera
- Fent Camí
- Amics de La Costera.
- Agrupació Comarcal PSPV
Reciéntemente, un grupo de activistas desplegó una gran bandera palestina en la Penya Roja de Xàtiva.
