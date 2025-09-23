Red Eléctrica modifica la línea Beneixama-Catadau a su paso por Montesa sin evaluación ambiental

El colectivo Montesa Territori Viu ha criticado las afecciones ambientales en el entorno rural de Montesa vinculadas a la modificación de una línea de muy alta tensión sin que se haya publicado la correspondiente evaluación de impactos.

Las operaciones para la construcción y conexión de la subestación Montesa 400 kV de Red Eléctrica Española se proyectaron hace casi dos décadas, pero las obras comenzaron en 2019 en pleno entorno agrario de Montesa por donde discurre la histórica Vía Augusta y el Camino de Santiago de Levante. Los trabajos se desplegaron principalmente entre los años 2020 y 2021 y, aunque constan obras para su ampliación a renovables incluso en el año 2024, actualmente se está ejecutando la subestación anexa para Adif.

Mojón de la Vía Augusta en Montesa. / Montesa territori Viu

La subestación Montesa 400 kV incluye la modificación del trazado de la línea Beneixama-Catadau, con una línea de doble circuito, de corriente alterna trifásica y una tensión nominal de 400 kV. La nueva longitud total del trazado que atraviesa el valle de Montesa es de 1,27 kilómetros, con 677 metros de entrada y 589 metros de salida, según consta en una resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.

Transcurrió casi una década sin realizarse la construcción, hasta alcanzar el año 2019, cuando Red Eléctrica presentó una adenda al proyecto de la subestación Montesa 400 kV para adaptarse a la nueva Ley 24/2013, del Sector Eléctrico. Según recalcan desde Montesa Territori Viu, el artículo 53 de esta normativa deriva a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, que, entre los requisitos para este tipo de proyectos, establece el adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente y la tramitación de un procedimiento de impacto ambiental.

La subestación de Red Eléctrica en Montesa. / Montesa Territori Viu

Estudio de repercusiones

Desde la asociación Montesa, Territori Viu no se tiene conocimiento del correspondiente estudio de Repercusiones sobre la Red Natura 2000. "Para que la Administración determine que no existe Repercusión sobre la Red Natura, es necesario que se presente un Estudio de Repercusiones y que la Administración valore y evalúe dicho estudio presentado según Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad", señalan en la entidad conservacionista, que tampoco tiene constancia de dicho estudio "a pesar de la extraordinaria proximidad de la ZEPA denominada Sierra de Martés-Muela de Cortes (ES0000212)". En octubre de 2014, el Tribunal Supremo confirmó en una sentencia la necesidad de incorporar a la mencionada ZEPA "las superficies integradas en el IBA 161 (Sierra de Enguera-La Canal de Navarrés), incluida en el término municipal de Vallada al norte de la carretera N-430, y en el término municipal de Enguera limítrofe con el anterior".

Por otro lado, Montesa Territori Viu considera que la afección a elementos icónicos del patrimonio cultural valenciano y su paisaje rural asociado a los Bienes de Interés Comunitario (BIC) de La Vía Augusta y el castillo-convento de Montesa -sede de la antigua Orden Militar de Montesa- "tienen la suficiente entidad para que Red Eléctrica practique la necesaria evaluación ambiental y minimice el impacto de su infraestructura a su paso por la comarca de la Costera, para evitar más deterioro del sector agrario y el patrimonio cultural, elementos clave para el bienestar y el desarrollo rural del Valle de Montesa", apostilla el colectivo.