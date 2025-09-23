Veinte trabajadores de Avanza Fitness, en el limbo dos meses después del cierre del gimnasio

Veinte trabajadores del gimnasio de Xàtiva Avanza Fitness se encuentran desde finales de julio en un limbo legal y económico: continúan dados de alta en la Seguridad Social, pero no han recibido aún su carta de despido ni perciben ingreso alguno. Sin ese documento, según denuncian los afectados, no pueden solicitar la prestación por desempleo y carecen de recursos para sostener a sus familias.

El pasado 30 de julio, la empresa que explotaba el gran complejo deportivo ubicado en el polígono de acceso a Xàtiva cerró sus puertas tras un año de incertidumbre. Quince días antes, el director de la firma citó a cada empleado en su despacho para anunciarle el cese de la actividad. Según relatan los afectados, sin embargo, en estas reuniones no se mencionó en ningún momento que la compañía ya se encaminaba a una declaración de insolvencia. Al contrario, les aseguró que pronto recibirían noticias y sus cartas de despido, promesas que hasta la fecha no se han cumplido.

Como informó este diario, el mismo día en que se cerró el gimnasio se publicó por cauces oficiales la declaración de concurso de acreedores solicitada por Avanza Fitness. El juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia dictó el inicio del procedimiento concursal, nombró a la empresa JL Ramos Fortea y asociados, SL como administradora concursal de la sociedad y decretó la intervención de las facultades de administración de la mercantil deportiva, quedando el ejercicio ordinario de la misma sometido a la autorización o conformidad de dicha firma de servicios financieros y contables.

Aún no han recibido la documentación

Los trabajadores se reunieron con representantes de Avanza y con la administradora concursal. En dicho encuentro se les informó de que la empresa se declaraba insolvente y que no existía margen de recurso. Aseguran que, "bajo presión", aceptaron un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con la promesa de que entre el 31 de julio y principios de agosto recibirían la documentación necesaria para tramitar el paro.

A fecha de hoy, sin embargo, dicha documentación sigue sin llegar a los empleados. Y los intentos de comunicación por parte de estos con la administradora concursal han resultado "infructuosos". "La respuesta siempre es que todo depende del juzgado", relatan los trabajadores, que reclaman una "solución rápida" que les permita acceder a la prestación por desempleo. Los afectados urgen a que se aclare "cuanto antes" la situación jurídica de la empresa para no continuar atrapados en la incertidumbre: “Cumplimos con todo lo que nos pidieron, pero nos engañaron, nos dejaron sin empleo, sin paro y sin recursos", lamentan.