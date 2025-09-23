Xàtiva adjudicará la mejora de cinco parques infantiles por un importe de 72.963 euros

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Xàtiva ha propuesto la adjudicación de las obras de mejora en cinco parques infantiles de la ciudad a la empresa Juegos Hacho S.L., por un importe de 72.963 euros. El proyecto contempla la repavimentación con suelo de seguridad de caucho continuo y la sustitución de diversos elementos de juego, con el objetivo de garantizar la seguridad y la calidad de estos espacios destinados a la infancia.

Las actuaciones se llevarán a cabo en los parques situados en Camí Sant Antoni, Plaza Hort de Mora (zona alta y zona baja), Plaza Jaume Villanueva y Plaza Juan Tárrega, y permitirán renovar y modernizar las infraestructuras infantiles.

«Con esta actuación, la segunda de esta legislatura, continuamos trabajando para renovar totalmente los parques infantiles de nuestra ciudad, tanto en lo que respecta al suelo como en la renovación y restauración del resto de elementos», ha explicado el concejal de Servicios Públicos Pedro Aldavero, quien ha remarcado que «hasta que finalice la legislatura todavía nos quedan dos actuaciones más y, con ello, tendremos la totalidad de los parques infantiles renovados».

Reforma de los parques de Xàtiva

Este proyecto se enmarca dentro de las actuaciones de renovación de zonas infantiles que el Ayuntamiento de Xàtiva está impulsando en los últimos años.

El año pasado se ejecutaron obras en los parques de la Avenida de la Ribera, calle Montesa, calle Abú Masaifa, calle Puig (junto al Jardín de la Muralla) y plaza Pintor Guiteras.

Anteriormente también se habían llevado a cabo remodelaciones en otras siete zonas recreativas: en 2020 se destinaron 100.000 euros al mantenimiento y reparación de juegos infantiles; en 2021 se reformaron los parques de Corts Valencianes, Pont Beata Inés, Ausiàs March y Gran Reina con una inversión de 75.000 euros; y en 2023 se actuó en los parques de Anita la Comare, plaza Espanyoleto y Sariers con más de 48.000 euros.

En total, ya se han invertido más de 341.162,58 euros en esta materia, a los que hay que sumar los 72.963 euros de esta nueva intervención que se llevará a cabo en los próximos meses.