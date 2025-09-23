Xàtiva celebra este viernes la II edición de la Feria de las Emergencias

Xàtiva volverá a convertirse este viernes en el punto de encuentro de la formación en primeros auxilios y salud con la celebración de la II Feria de las Emergencias, tras el éxito rotundo de una primera edición que atrajo el pasado año a centenares de personas y en la que participaron una decena de institutos de toda la comarca.

El evento, organizado por la Asociación de Estudiantes de Medicina en Urgencias y Emergencias Sanitarias (AEMES), junto con el Ayuntamiento de Xàtiva y la Policía Local, tendrá lugar este viernes 26 de septiembre, de 9:30 a 14:30h, en la Alameda Jaume I, que se transformará en un gran escenario de divulgación, formación y concienciación para todas las edades.

Este año, la feria crece, ya que se instalarán más de veinte carpas temáticas que abordarán situaciones de emergencia y temas de salud de interés general. A las carpas clásicas de primeros auxilios, atragantamientos, vendajes, protección solar, curación de heridas o salud sexual y de la mujer; se suman este año nuevas propuestas como la carpa de urgencias oftalmológicas, donde los visitantes podrán conocer cómo se detectan problemas oculares urgentes; la carpa de salud mental, con consejos prácticos sobre cómo actuar ante este tipo de problemas; y la de constantes vitales, que permitirá medir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. También se presenta por primera vez la carpa de diabetes e hiperglucemia, donde se podrá medir la glucemia y aprender a identificar los síntomas de una bajada o subida de azúcar en sangre.

Una de las grandes novedades de esta edición es el scape room “¡Alerta Pandemia!”, una experiencia inmersiva y divertida en la que los participantes deberán ponerse un EPI y seguir un recorrido para aprender, de manera práctica, cómo actuar ante una crisis sanitaria ficticia. Además, la nueva carpa de transfusiones permitirá al público descubrir su grupo sanguíneo y conocer qué grupos pueden ser donantes y receptores, sensibilizando así sobre la importancia de la donación de sangre.

Para atender todas estas carpas, se desplazarán a Xàtiva cerca de 200 estudiantes de Medicina de la Universitat de València, que junto con profesionales sanitarios y miembros de cuerpos de emergencias harán posible que el público pueda aprender de manera práctica e interactiva.

La jornada arrancará a las 9:30h con el acto oficial de apertura en el Ayuntamiento de Xàtiva, con la presencia de las autoridades locales. A las 10:30h, el público podrá participar en un taller de primeros auxilios a cargo de la doctora Aloe Quiralte del SESCV. A continuación, a las 11:20h, tendrá lugar la charla “¿Qué pongo en el botiquín de casa?”, a cargo de AEMES, con recomendaciones útiles para mantener un botiquín bien equipado. Al mediodía, a las 12h, la actividad se trasladará a la pista con una enérgica masterclass de zumba para combatir el sedentarismo, dirigida por el instructor Yan Espinosa. El colofón final llegará a las 13h, con un espectacular simulacro de actuación ante una emergencia, protagonizado por el grupo Gedex de la Guardia Civil, que recreará un escenario real de intervención.

Desde AEMES han explicado que «el año pasado la respuesta de la ciudadanía superó todas las expectativas, con una gran afluencia de público y una valoración muy positiva por parte de los centros educativos que participaron. Esta segunda edición es más grande y más interactiva porque queremos que todavía más gente se acerque, participe y aprenda».

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana y también de Sanidad, Xelo Angulo, ha expresado que «nuestra Policía desempeña un papel crucial en la seguridad ciudadana y en la gestión de las emergencias desde la formación y con recursos y medios materiales. Este viernes, en la Feria de las Emergencias, la ciudadanía podrá conocer cuál es el papel que desarrollamos en coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad».

La II Feria de las Emergencias es de entrada libre y gratuita, y está diseñada para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de una jornada diferente mientras aprenden habilidades que pueden salvar vidas. Una cita imprescindible para toda la ciudadanía que quiera formarse en primeros auxilios, conocer de cerca el trabajo de los cuerpos de emergencias y contribuir a una ciudad más preparada y consciente.