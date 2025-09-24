Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

La bandera de Palestina colgada en la Penya Roja de Xàtiva, hecha jirones

La enseña se ha visto afectada por las últimas lluvias y el viento que han azotado a la capital de la Costera

A la izquierda, la bandera cuando fue colgada en la Penya Roja de Xàtiva. A la derecha, su estado actual.

A la izquierda, la bandera cuando fue colgada en la Penya Roja de Xàtiva. A la derecha, su estado actual. / José Luis G. Llagües

José Luis G. Llagües

Xàtiva

El sábado 13 de septiembre, un grupo de activistas desplegó una bandera tricolor gigante del Estado de Palestina en la montaña de la Penya Roja de Xàtiva para reclamar el cese del genocidio. Una acción simbólica, apoyada por muchos residentes de la comarca. Sin embargo, las lluvias y las rachas de viento que han azotado la capital de la Costera -y el resto de la comarca- a causa del último temporal del pasado domingo han afectado la enseña de grandes dimensiones. Así se puede confirmar si se pasea por las inmediaciones del Castell de Xàtiva. La bandera del Estado de Palestina descansa hecha jirones en otra zona de la montaña, desplazada por las inclemencias climatológicas. Apenas es reconocible.

La acción fue hecha pública por la plataforma de la Costera contra el genocidio de Gaza, que se constituyó hace 12 días y ya suma a un total de 15 asociaciones y entidades. Los impulsores de la iniciativa expone que "los objetivos de la Plataforma que no son otros que manifestar su total rechazo al genocidio que se está cometiendo en Gaza ante la indiferencia e inacción de muchos Gobiernos y administraciones".

De hecho, para mañana han convocado una cacelorada de protesta a las siete de la tarde frente a la estación de trenes de Xàtiva.

