El colapso de las piscinas afecta a los clubs que nadan en Les Pereres de Xàtiva

El colapso de las piscinas que se pueden utilizar en las comarcas de la Costera y la Vall d’Albaida -con la instalación municipal cerrada por obras en Ontinyent y el gimnasio Avanza de Xàtiva en plena reforma- ha afectado a los clubes federados que utilizan la instalación cubierta de Les Pereres en Xàtiva. Así lo denunció ayer a Levante-EMV Lucía Sierra, presidenta del Club de Natació la Costera, con sede en Canals: «El ayuntamiento nos contestó el viernes pasado a la instancia que hicimos en mayo. Nos dicen que solo podemos tener un carril, cuando siempre hemos usado dos. Según ellos es por normativa. Sin embargo, al Club de Natació de Xàtiva -que tienen menos niños- les dejan dos. Y no quieren compartir. Es algo que no entendemos, la verdad», sostiene.

«Somos dos clubes que vamos de forma regular. Nosotros tenemos más de 400 niños y ya hemos tenido que decir que no a nuevas peticiones. Dijimos de alternar los días con dos carriles y nos dijeron que no. El año pasado pagué 1.300 euros al mes por usar los dos carriles, este año será la mitad. Si la piscina es deficitaria, encima recortan ese ingreso. A nosotros eso nos da igual, pagaríamos encantados los 1.300 euros al mes este año», continúa Serra.

«Presentamos la instancia para los carriles en mayo, como todos los años. Y nos contestan en septiembre. Nos quedamos en shock. Esto afecta a muchas familias, que ya se han organizado las extraescolares. Hay gente que a lo mejor se tiene que borrar. A Les Pereres solamente podemos llevar gente federada y el año pasado federamos a más de 200 deportistas», incide la presidenta del Club de Natació de La Costera, que explica que «lo más sencillo sería dialogar, pero el club de Xàtiva no quiere compartir. Hemos intentado que cuando haya una competición también nos dejen usar la piscina de Xàtiva y no quieren», prosigue. La entidad deportiva reivindicó hace unos días la necesidad de una piscina cubierta de 25 metros en Canals "que dé servicio a todos".

Antonio Herrero es el presidente del Club de Natació de Xàtiva. Ayer también atendió a este diario: «No hemos recibido ninguna llamada de otro club. Nosotros tenemos más de 100 nadadores y tenemos que ubicarlos. Si hay espacio lo compartiríamos, pero a mí personalmente no me ha llamado nadie». «A nosotros el Ayuntamiento no nos ha confirmado nada aún. Hemos pedido tres carriles, pero ya nos han dicho que no podrán ser tantos. Por el tipo de natación que hacemos necesitamos que no haya muchos nadadores en una calle en determinadas categorías, tenemos nadadores que van a competiciones nacionales. La piscina tiene seis calles, el espacio es el que es», apostilló.

Aumento de usuarios

Vicent Lluch es el concejal de deportes de Xàtiva. Tras ser consultado por este diario, expuso que «la instalación es la que es y han crecido los usuarios en las otras actividades acuáticas. Vamos a ver cuando arranquen del todo por si podemos dar otro carril al Club de Natació La Costera».

Preguntado sobre la piscina es un servicio deficitario, explicó que no controla los números: «Ahora mismo no lo sé, lo que sé es que es un servicio que damos al ciudadano. Es una instalación más, que forma parte de la red deportiva de la ciudad», expuso.

«Creo que se está creando un problema donde no lo hay. Estamos muy agradecidos al Club de Natació La Costera por su comportamiento y fidelidad, si sobra un carril hablaremos con ellos», finalizó Lluch.