Encuentran un águila malherida en Fontanars dels Alforins

Un vecino de la Font de la Figuera que se encontraba haciendo deporte encontró el pasado domingo 14 de septiembre en un campo de viña un ejemplar de águila culebrera que se había lastimado una de sus patas.

Tras avisar al 112, una patrulla de Medio Ambiente se desplazó hasta el lugar para hacerse cargo del animal. Los agentes comprobaron el estado del ave y procedieron a trasladarlo al Centro de Recuperación de Fauna “La Granja del Saler”, en Valencia.

El águila culebrera (Circaetus gallicus) es una especie de gran tamaño que se alimenta principalmente de reptiles, especialmente serpientes, y se encuentra protegida por la legislación europea y estatal. Su presencia en la Comunitat Valenciana es habitual en zonas de viñedo, monte bajo y bosques mediterráneos.

La rápida actuación ciudadana y la intervención de los servicios de emergencias fueron clave para salvar al ave.

“La Granja del Saler” atiende cada año a centenares de animales salvajes heridos o en peligro, con el objetivo de devolverlos a su hábitat natural. Entre ellos se encuentran aves rapaces, mamíferos y especies en peligro de extinción.

Buitre

El hallazgo de aves salvajes no es muy habitual, aunque sí se dan casos que llaman la atención. Así, el pasado 30 de agosto, por ejemplo, un buite se posó durante un rato en la zona de acampada del río Fraile, en Bicorp, hasta que fue retirado por especialistas.