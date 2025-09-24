La Festa de l’Esport de Bocairent llega a la vigésima edición

El próximo sábado, 27 de septiembre, el deporte bocairentino tendrá su cita anual a las 20.00 h, en el teatro Avenida. Será la vigésima edición que la localidad celebrará la Festa de l’Esport, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento y los clubes que forman parte del consejo municipal de este ámbito. El acto estará presentado por Noa Bernat Torres y prevé convertirse en el inicio oficial de la temporada 2025/2026.

En esta ocasión, el premio a mejor deportista será para Amaya Amezcua Torres. La joven karateca bocairentina cuenta con participaciones en competiciones internacionales y, en palabras de ella misma, el ciclo 2024/2025 ha sido “una de las mejores temporadas de mi trayectoria”. Este hecho la ha llevado a campeonatos en varias ciudades españolas y también en el Reino Unido y Alemania.

El premio a la dedicación deportiva será esta vez para el Club de Kárate Bocairent. Se trata de una entidad constituida legalmente en 1995 de la mano de Carlos Pardo, que continúa en activo. “A pesar de ser un club muy modesto, se han conseguido buenos éxitos a nivel regional, nacional e internacional”, afirman ellos mismos. Igualmente, destacan que “estos últimos años el club ha llegado a tener ya a la segunda generación de karatecas al venir hijos/as de los primeros karatecas que empezaron”.

Por último, la XX Festa de l’Esport de Bocairent también reconocerá a las personas galardonadas por cada entidad: Robert Domènech i Vidal, por el club de atletismo; Eva Garcia Francés, por el Club de Bàsquet Patronato; Vicente Santamaria Cañete, por el club de billar; Mª José Colomer Molina, por el club de caza; Antonio Condés Herrera, por el club ciclista; Joan Calvo Campos, por la Escola Bicible; el primer equipo, por el CE Fútbol Bocairent; Elsa González Garrigós, Lara Beneyto Pastor, Leyla Lanzaro, Vera García Sanchis y Verónica Cuerda Puerto, por el club de gimnasia rítmica; Pascual Donat Matarredona, por el Motoclub Nicogass, y Blas Sanchis Esteve, por el club de pesca.

Para Joan Vañó, concejal de Deportes, la Festa de l’Esport “será la ocasión perfecta para reconocer los éxitos conseguidos, apoyar los retos de futuro y, sobre todo, reencontrarnos para compartir el orgullo de ser un pueblo que vive y aprecio el deporte”. El edil anima a asistir al acto y traslada el agradecimiento del Ayuntamiento a todos los agentes implicados en este ámbito: “Deportistas y miembros de las directivas de cada entidad hacen que, semana tras semana, Bocairent vibre de actividad; además, allá donde van llevan el nombre del pueblo”.