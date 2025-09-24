L'Alcúdia de Crespins impulsa una campaña para concienciar sobre la gestión de los residuos

El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins ha puesto en marcha una campaña de educación ambiental con el objetivo de acercar a la ciudadanía la importancia de una correcta gestión de los residuos. A lo largo de las próximas semanas, se desarrollarán varias acciones destinadas tanto a prevenir la generación innecesaria de residuos como mejorar la separación en origen. Otro de los puntos centrales de esta campaña es dar a conocer las novedades incluidas en la nueva normativa sobre residuos.

Esta iniciativa responde al interés municipal para mantener actualizada la información en materia de residuos, que es de gran relevancia y complejidad. Las actuaciones cuentan con el apoyo económico de una subvención concedida por la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Medio Ambiente.

Entre las acciones previstas destaca la instalación de un punto informativo semanal en el mercado municipal, disponible cada miércoles de 10:00 a 14:00 horas, donde cualquier vecino o vecina podrá resolver dudas sobre generación, separación, prevención o tratamiento de residuos.

El punto informativo. / A.C.

Además, se realizarán encuestas tanto en la población como en el comercio local, con el fin de recoger opiniones y detectar necesidades reales que permiten mejorar la gestión de residuos domésticos y comerciales.

Presencia en redes sociales

La campaña también tendrá presencia en las redes sociales municipales, donde se irán publicando contenidos semanales de carácter divulgativo para concienciar la población de una manera amena y accesible.

Finalmente, se pone a disposición de las asociaciones, entidades y colectivos interesados la posibilidad de solicitar talleres específicos sobre gestión de residuos. Estos se podrán realizar tanto en la sala de la Generalitat (según disponibilidad) como las instalaciones de las entidades participantes. Los colectivos que quieran solicitar talleres pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico: alcudiacrespins.recotxa@gmail.com.