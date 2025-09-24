Ontinyent pone en marcha una encuesta ciudadana para elaborar el primer Plan Local de Salud

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Igualdad, Sanidad y Política para las Personas y con el apoyo del Consejo de Salud de Ontinyent, ha puesto en marcha una encuesta ciudadana que servirá como punto de partida para la elaboración del primer Plan Local de Salud de la ciudad. "Este documento estratégico permitirá programar y presupuestar las políticas de salud pública del municipio durante los próximos cuatro años", exponen desde el consistorio.

La regidora del área, Paula Soler, destacaba que “se trata de un proceso pionero en Ontinyent que nos ayudará a establecer unas bases sólidas para la salud pública. Queremos que el Plan Local de Salud sea fruto de un trabajo compartido, que tenga en cuenta las necesidades reales de la ciudadanía y que sirva para orientarnos con criterios de eficiencia, cobertura y equidad”. En estos momentos, el diseño del plan se encuentra en su fase inicial, concretamente en la fase de diagnóstico, y contará con un marcado carácter participativo. La población de Ontinyent tendrá la oportunidad de aportar ideas, propuestas e inquietudes, empezando por la encuesta en línea ya disponible, que se puede responder en menos de cinco minutos y que es anónima a https://es.surveymonkey.com/r/c6l3w22

Entre los diversos retos que tiene por ante el área municipal de Salud se encuentran la adhesión a XarxaSalut y la consolidación de la Mesa Intersectorial y el Consejo de Salud Básica. Así mismo, se quiere dar un impulso a cuestiones como la salud mental, el envejecimiento activo, la captación de recursos a través de convocatorias europeas y la mejora de la comunicación institucional en materia sanitaria.

El Ayuntamiento y el Consejo de Salud de Ontinyent cuentan con el apoyo técnico de un instituto de investigación sociológica que asesoró el proceso participativo. A partir de la información obtenida, se diseñará un documento que servirá de guía para el equipo técnico municipal y que, además, alineará las acciones locales con los programas marco que ya se están implementando en Ontinyent. El documento incluirá las inquietudes de los agentes involucrados, prestando especial atención a colectivos vulnerables, y promoverá la participación de la población, los agentes sociales de salud y del tejido asociativo local.

La regidora explicaba que “queremos que el Plan de Salud sea un proyecto útil, realista y compartido, capaz de dar respuesta a los retos presentes y futuros en materia de salud pública, y por eso animamos a la ciudadanía a implicarse y participar llenando la encuesta”, concluía.