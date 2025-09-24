Ontinyent reactiva 7 cursos cancelados tras los recortes en la Escuela de Adultos

El Ayuntamiento de Ontinyent ha conseguido reactivar siete talleres de la Escuela de Personas Adultas (EPA) que habían sido cancelados como consecuencia de los recortes de la Conselleria de Educación en materia de personal.

Finalmente, según ha informado el consistorio este miércoles, más de 200 personas podrán continuar a partir del 1 de octubre con las actividades ofrecidas por la Asociación de Alumnos que venían desarrollándose en el Centre Públic d'Educació de Persones Adultes Sant Carles.

Los talleres de Pilates, Pilates Avanzado, Step, Cerámica, Dibujo y Pintura se desarrollarán en el barrio de Sant Rafel, mientras que el de Tapices, impartido por el artista Cesc Biosca, continuará en las instalaciones de la EPA. En total, fueron 14 los talleres suspendidos por la Asociación de Alumnos para el presente curso escolar, puesto que junto a los ahora recuperados -los que más demandan tenían- también se cancelaron los de yoga, cerámica, informática, Android, italiano, alemán, frances y Trinity B2 (inglés).

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha asegurado que el ayuntamiento ha trabajado en la búsqueda de soluciones “desde que en el mes de septiembre tuvimos conocimientos por parte de la EPA de la imposibilidad de continuar adelante con los talleres". "Éramos conscientes que no solo estábamos hablando de aprendizaje, estábamos hablando de sociabilizar, de salir de casa, de compartir momentos y también conocimiento”, recalca Rodríguez.

El alcalde ha anunciado que la idea es que el día 1 de octubre "todo el mundo pueda estar ya en sus aulas”. Y ha agradecido especialmente “la implicación de los monitores, de la EPA y del regidor de Educación para que todo esto sea posible". Al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento al alumnado y ha invitado a las más de 200 personas que tradicionalmente han participado de estos talleres “a que se apuntan, disfruten y aprovechen esta oportunidad”.

El regidor de Educación, Ferran Gandia, ha subrayado que “el proceso ha sido intenso desde el primer minuto. Desde el momento en que supimos que la situación iba a ser irreversible, desde el equipo de gobierno pusimos manos al trabajo, con muchas conversaciones y consultas en diferentes departamentos. Hoy podemos decir con orgullo y con total seguridad que más de 200 personas podrán continuar los cursos que más demanda tenían, y esto es una muy buena noticia”. El regidor añade que la fórmula adoptada, la cual no ha especificado, “ha contado con el aval de la Intervención y la Secretaría municipal, y es la mejor solución posible. Una vez más, este gobierno demuestra que sabe dar respuestas reales a la ciudadanía ante las críticas vacías y populistas de una parte de la oposición”, ha apostillado.

20 años de prestación

El director de la EPA Sant Carles, Juan Antonio Soler, también ha valorado positivamente la solución adoptada. “Es una buena noticia pensando en el alumnado y los monitores y monitoras, puesto que con esta solución podemos mantener la formación y es un servicio que no se pierde”. “No podíamos concebir no seguir con las actividades después de 20 años prestando algunas como pilates”, coincide la profesora Paloma Gandía, que pone de relieve el hecho de que "para mucha gente, venir aquí es más que hacer deporte, es relacionarse, celebrar juntos y no quedarse a casa”.

El profesor Jordi Sanjuan también ha agradecido el papel del ayuntamiento “por toda la ayuda, la documentación y la información que nos han facilitado, puesto que, gracias a esto, el día 1 de octubre empezaremos los talleres. Los horarios ya están publicados y espero que la gente continúe matriculándose y mantenga la ilusión”, ha incidido.

Estas medidas llegan después del anuncio de recortes que afectaban a la oferta formativa del centro. La entrada en vigor de la nueva normativa de la Conselleria de Educación ha supuesto la pérdida de puestos docentes y la reducción forzosa de grupos, una circunstancia que había dejado sin continuidad los talleres que la Asociación de Alumnas tenía programados y había obligado incluso a iniciar la devolución de las tasas de matrícula.

Tanto el Ayuntamiento como la dirección de la EPA ya habían manifestado su malestar y preocupación por la situación, considerada como una vulneración del derecho a la educación y formación de las personas adultas. Ambas partes iniciaron un trabajo conjunto que finalmente ha permitido mantener estos cursos.